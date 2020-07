Coyah : le marché central dispose désormais d’un forage électrique et des toilettes publiques…

La coopération guinéo-allemande se renforce davantage, à travers l’ONG ‘’Euro Guinée’’ et la Commune urbaine de Coyah, dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations de Soumbouyah. Une Coopération qui se matérialise ce mardi 21 juillet 2020 par l’inauguration d’un bloc de 10 latrines (5 pour femmes et 5 pour hommes), d’un forage électrique avec à la clé deux cuves de 3000 litres pour les riverains du marché central et de 2000 litres pour les toilettes dudit marché.

Pour la circonstance, le Maire de la Commune urbaine de Coyah Abou Somayah Soumah, en prenant la parole, dira : « Très sincèrement, nous sommes satisfaits, ému et très joyeux aujourd’hui, parce que c’est une partie de notre population qui est servie en eau potable et en toilettes publiques. Celui qui connait le Marché central de Coyah, c’est un marché qui refoule du monde et si ce marché-là, n’a pas une toilette digne de nom, c’est un peu difficile. Avec la participation et la coopération Allemande représentée par l’ONG ‘’Euro Guinée’’, qui a financé à hauteur de 75 % et la Commune de Coyah 25%, c’est le résultat de ce que nous voyons aujourd’hui. Je remercie également très sincèrement le conseil Communal pour son accord dans la réalisation de ce projet d’intérêt communautaire. »

En s’exprimant dans le même contexte, Abdoulaye Diallo, Président du conseil d’Administration de l’ONG ‘’Euro Guinée’’ précise : « C’est nous qui avons sollicité au niveau de la coopération Allemande qui s’appelle BM, ce projet et on veut dans la Ville de Coyah qu’il y ait de l’eau propre et pour avoir de l’eau propre, il faut mettre des forages et dans ce sens, la coopération Allemande est prête à nous accompagner. La commune urbaine de Coyah est un incubateur. Les Allemands sont catégoriques dessus, ce n’est pas un cadeau, mais si Coyah réussit ce qu’on veut faire, on va multiplier ce genre de projet en Guinée. Notre projet c’est l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Et actuellement la Commune urbaine de Coyah est une ville pilote, parce qu’il y a un conseil communal qui fait une cohabitation avec son maire. Dans Coyah, on veut que tout Coyahkas ait le droit d’avoir de l’eau fraîche. »

Le coût global de ce projet s’élève à 220 millions de francs guinéens, soit 22 mille euros. Et sous l’impulsion de l’ONG ‘’Euro Guinée’’, la coopération Allemande à accorder 19 forages à la commune urbaine de Coyah et la réparation de 7 autres forages non fonctionnels au sein de cette commune. Il est à rappeler que l’Allemagne a été représentée à cette cérémonie d’inauguration par Monsieur Fridheler Schulf, chargé des Affaires Administratives de l’ambassade d’Allemagne en Guinée.

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah