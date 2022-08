Coyah. Le militaire accusé d’avoir battu sa femme à mort parle : « elle a trébuché contre le carreau et s’est fractuée le bras »

Le dossier fait grand bruit. Joint au téléphone, Naby Laye, militaire au camp Almamy Samory Touré, domicilié au quartier Fily 1, dans la commune urbaine de Coyah, donne sa version des faits par rapport au décès de sa femme Bountouraby Camara « N’natö », vendeuse au marché de Coyah, mère 3 enfants.

Le dimanche 21 août, après avoir remis 500.000 fg à ma femme, vers 12 heures, je suis parti au chantier à Karba ( commune de Coyah), après la prière de 13 heures 30 avec mon voisin Diaby. J’ai ouvert la maison pour placer les barres de fer à l’intérieur. Tout d’un coup, jai vu madame venir sur une moto avec ma petite fille et elle m’a trouvé au salon. Subitement, elle m’a pris au collet en me demandant tu es là avec qui. Je lui ai répondu personne. Elle ferma la porte derrière moi, et elle a fait appel à mon voisin (Diaby) de venir et tout l’entourage est venu à travers ses cris, car tout ce temps elle m’avait enfermé dans la maison, et il a fallu les voisins pour qu’elle ouvre la porte et me retirer de ses mains.

Sur ce, les voisins l’ont emmenée quelque part et j’ai pris ma petite fille pour retourner à la maison. À ma grande suprise, elle est venue se coucher devant ma voiture, m’empêchant de continuer mon chemin, tout en insistant de rouvrir la maison pour savoir s’il n’y a pas une personne ( femme) dedans. Une seconde fois, les voisins sont venus la retirer de mon passage et elle a repris le même acte, en se couchant devant la voiture. Et finalement j’ai demandé aux voisins et autres curieux de laisser entre nous car c’est ma femme et j’ai une corde dans ma voiture pour la pourchasser et elle est partie vers la famille de Diaby se confier. Mais voulant contourner ce dernier, elle a trébuché contre le carreau et son bras s’est fracturé.

Avec cette fracture, j’ai directement appelé son jeune frère pour l’informer de l’accident et ce dernier m’a demandé de l’envoyer chez le guérisseur car il est à Fria. Sur place, jai tout fait pour qu’elle monte dans ma voiture, une chose qu’elle refusera et j’ai déplacé une moto aussi, toujours la même réticence et finalement c’est une connaissance qui l’a envoyée chez le guérisseur.

Après, chez le guérisseur, j’ai appelé un médecin pour une visite sur elle et ce dernier a prescrit une ordonnance d’une valeur de 400.000fg.

Du dimanche 21 au mercredi 24 août, elle continuait à prendre ses médicaments et je faisais tout ce qu’elle me demandait et dans la nuit mercredi 24 au jeudi 25 août vers 4 heures du matin, voyant son état de santé, je l’ai envoyée à l’hôpital préfectoral de Coyah avec l’aide d’une voisine (Nènè) et vers 07 heures, elle a rendu l’âme.

Et après ce décès, son frère Daouda, alias Dadao, est venu avec ses parents me menacer de mort. Un Daouda que j’ai informé de tout ce qui se passait entre sa sœur et moi ce dimanche 21 août 2022. », a fait savoir Naby Laye, le mari de N’natö.

Pour le moment, le jeune militaire se trouve dans les mains de l’autorité militaire à Conakry. Et selon lui, c’est les mêmes versions des faits qu’il a données à l’Eco 1.

Affaire à suivre.

Kalidou Diallo