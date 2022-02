Coyah : le nouveau DPS installé dans ses fonctions

Après huit ans de service à la Direction Préfectorale de la Santé (DPS) de Coyah, Docteur Ousmane Yattara a passé le témoin à Docteur Sékou Niouma Camara. La cérémonie de passation de service s’est déroulée me lundi 31 Janvier 2022.

Dans son allocution, le directeur sortant s’est réjouit d’être reconduit dans ses fonctions dans une autre préfecture. Docteur Ousmane Yattara a félicité son successeur tout en lui souhaitant bonne chance.

« L’événement qui nous réunit ce matin est l’expression forte et parfaite des exigences du service public dans l’optique de principe de la continuité des services de l’Etat. Il s’agit de la cérémonie d’installation du nouveau DPS de Coyah, Dr Sékou Niouma Camara, à qui j’adresse toutes mes félicitations et une bonne chance dans l’exercice de ses fonctions. Mes remerciements à l’endroit du président de la République, son excellence Colonel Mamadi Doumbouya, à travers lui, le Premier Ministre et le ministre de la santé et de l’hygiène publique, pour m’avoir reconduit dans mes fonctions à la DPS de Boké », a souligné Docteur Ousmane Yattara.

De son côté, le directeur entrant, Sékou Niouma Camara a promis de plaider auprès des autorités pour améliorer la qualité des services.

« Permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le tout puissant de m’avoir offert l’opportunité d’être choisi par son excellence, monsieur le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya pour occuper la fonction de directeur préfectoral de la santé de Coyah. Je ferai des plaidoyers auprès de l’autorité supérieure pour l’amélioration de la qualité de service afin de faire bénéficier à la population d’actions de qualité accessibles et acceptables par tous. Et par la même occasion, je remercie le premier ministre et son ministre de la santé et de l’hygiène publique pour leur confiance en ma personne pour cette noble et difficile tâche », a déclaré Sékou Niouma Camara.

Le secrétaire général chargé des Affaires Administratives, de la préfecture de Coyah, Lancinet Kaba, représentant du préfet à la passation de service a souhaité la bienvenue au nouveau DPS dans l’espoir que Docteur Sékou Niouma Camara fera plus que ce qu’a déjà fait son prédécesseur.



La cérémonie de passation de service à la DPS de Coyah a été clôturée par la remise de satisfécits de reconnaissance à l’endroit des médecins et agents de santé retraités de Coyah.

Kalidou Diallo