Coyah : Le préfet Alpha Oumar Cissé et des responsables de l’éducation en visite dans certaines écoles de la place

Pour s’assurer du démarrage effectif des cours au compte de la nouvelle rentrée scolaire 2021-2022, le préfet de Coyah accompagné de quelques responsables de l’éducation ont sillonné ce Lundi 25 Octobre quelques établissements publics et privés de la ville de Coyah.

Au cours de la visite, le préfet de Coyah, le Colonel Alpha Oumar Cissé a traduit le message des nouvelles autorités nationales relatif aux innovations et le sérieux qui doit caractériser le système éducatif.

« C’est maintenant qu’on prépare le futur. Dites à vos amis qui sont à la maison de venir à l’école parce que les cours ont repris normalement », a lancé Alpha Oumar Cissé, le préfet de Coyah avant de s’adresser aux filles :

« Vous êtes la génération qui viendra commander ce pays dans le futur. Notre souhait est de voir aussi une femme présidente. Bonne chance et plein de succès à vous », a-t-il ajouté.

Le préfet et sa suite se sont rendus aux lycées Almamy Ismaël Sôgbé Bangoura, de Manéah et aux groupes scolaires Amadou Dieng, Maf Cissé.

Kalidou Diallo.