Coyah : Le préfet Aziz Diop donne le coup d’envoi du certificat d’études primaires (CEE)

A Coyah, l’école primaire de Bambayah, située dans la sous préfecture de Manéah a servi de cadre au lancement officiel du certificat d’études primaires (CEE)

Ils sont au total 14994 candidats dont 7088 filles à affronter ce dernier examen dans 44 centres choisis pour la circonstance. 477 enseignants déployés pour la surveillance durant les trois jours d’évaluation.

Pour terminer avec le cycle des examens dans la préfecture de Coyah, le Préfet Aziz Diop à souligné :

“Je demande la rigueur à l’endroit de cette pépinière de l’école guinéenne, ils ne sont pas encore tordus, on peut les redresser dans la rigueur. il faut qu’on soit très rigoureux vis à vis de ces jeunes et leurs dire que tricher n’est pas une bonne chose , mentir n’est pas une bonne chose et également c’est ce message qu’on a adressé aux enfants d’apprendre et de ne compter que sur leurs propres forces, de leurs propres moyens intellectuels, c’est ce qui peut les aider à réussir demain” a souligné Aziz Diop, le préfet de Coyah.

Il dira aux surveillants ceci : ” ils ne sont pas là pour intimider les enfants, ils sont là pour les mettre dans un contexte psychologique. Mais également d’empêcher d’apprendre à l’enfant qu’il est possible de tricher” a-t-il ajouté.

La directrice Préfectorale de l’éducation, Madame Diop née Fatoumata Kémoko Traoré, de préciser : « On ne fera que renforcer toujours la même rigueur surtout que ce sont les tous petits, ils faut les apprendre à se conduire , pour ne pas qu’ils soient au BEPC ou au baccalauréat, toujours avec l’esprit qui anime les fraudeurs et c’est ici qu’on doit vraiment se focaliser beaucoup plus. Les enseignants aussi, ils ne feront que renforcer le slogan, tolérance zéro, bien que ce soit le certificat d’étude élémentaire, on doit commencer la rigueur à la base. Je profite de cet examen pour remercier les autorités Préfectorales à tous les niveaux, qui n’ont fournis aucun effort pour l’accompagnement, ils sont avec nous depuis le début des examens à Coyah »

À rappeler, que malgré la pluie, les candidats et surveillants ont arrivés très tôt le matin dans leurs centres d’examens. Et au niveau de la préfecture de Coyah, les consignes sanitaires sont respectées à la lettre et les kits sanitaires sont visibles dans les différents centres visités.

Kalidou Diallo.