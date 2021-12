Coyah : le préfet en conclave avec les élus locaux

Le préfet de Coyah, Colonel Alpha Oumar Cissé et son cabinet ont rencontré ce mercredi 22 décembre, les élus locaux et chefs de quartiers de la commune urbaine ainsi que le maire de la commune urbaine, Abou Soumah et ses conseillers dans la salle de réunion de la préfecture.

En toile de fond, les amener à s’impliquer d’avantage dans l’hygiène publique de toute la ville de Coyah, la sécurité des citoyens et leurs biens, renforcer et développer la culture du social pour être proche des citoyens.

En plus, l’autorité préfectorale a fait des constats sur la mauvaise gestion des ordures dans les différents quartiers, l’occupation anarchique des emprises au niveau des marchés, manque de cohésion entre les élus et les citoyens de Soumbouyah.

Après les échanges fructueux, des recommandations ont été faites pour rendre la ville de Coyah très propre et viable, de s’organiser dans les quartiers à travers un système d’information sur le mouvement des populations, les étrangers afin de renforcer la sécurité des citoyens…

Le samedi 25 décembre, une activité d’assainissement sera organisée dans toute la ville à l’instar de la commune rurale de Maneah.

Kalidou Diallo