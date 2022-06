Coyah : le préfet et l’inspectrice préfectorale de l’éducation lancent les premières épreuves

Le Baccalauréat unique, session 2022 a démarré ce vendredi 17 juin sur toute l’étendue du territoire national. A Coyah, c’est le lycée Almamy Ismaël Sogbé Bangoura qui a servi de cadre au lancement de la première épreuve d’histoire pour les candidats des sciences sociales.

Dans son allocution de circonstance, le préfet, Colonel Yaya Kalissa n’a pas été clément à l’endroit des candidats et surveillants de ce centre : « Nous sommes là ce matin, c’est pour le lancement des épreuves. Nous étions comme vous et faites tout pour redoubler d’efforts afin de nous dépasser. Donc, il faut mettre en tête que vous allez percer mais, s’élever par l’effort personnel, pas de tricherie et tolérance zéro. Je veux plus entendre qu’à Coyah, il y a eu un cas de fraude. J’étais hier devant ma télé et on a signalé le cas Coyah. Donc, écrivez ce que vous avez appris et votre connaissance. Ceux là qui trichent, même si tu es premier de la République, tes amis diront toujours que tu es tricheur. C’est le sérieux qui doit être votre crédo », a martelé Colonel Yaya Kalissa avant de s’adresser aux surveillants : « Il ne faut pas briser votre carrière à cause de rien. On vous a choisi parmi tant d’autres, donc soyez indulgents et sérieux. Si quelqu’un se rend coupable, si on arrive à découvrir y a le cas de fraude, je vous le jure, on hésitera pas de mettre la personne en prison et pour la fonction publique, on met croix », a-t-il ajouté.

L’inspectrice préfectorale de l’éducation, Fatoumata Kémoko Traoré de son côté a tenu à souligner : « Je remercie les autorités préfectorales qui ne cessent de nous accompagner. A 4 heures du matin, on est parti au camp pour prendre l’épreuve du jour, comme tous les jours. Je souhaite bonne chance aux candidats, ils sont amplement sensibilisés pour vraiment éviter la fraude. On a suivi à la télé les préfectures qui ont fraudé et les gens ont été condamnés. Ici à Coyah, au BEPC c’est la substitution, les enseignants qui ont fait des substitutions. Je ne souhaite pas cela au Baccalauréat et pour éviter cela, j’ai demandé à ce que tous les surveillants viennent avec une pièce d’identité (carte d’identité, passeport et carte d’électeur) car, c’est pour éviter qu’il y ait de la substitution. Je remercie tout un chacun et bonne chance aux candidats », a souligné Fatoumata Kémoko Traoré.

A Coyah, ils sont au nombre 5 247 candidats dont 2 103 filles à affronter le Baccalauréat unique, session 2022, dans 16 centres, sous la supervision de 368 surveillants.

Kalidou Diallo