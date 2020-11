Coyah : le président Alpha Condé offre un forage électrique à la communauté Kourou

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens, le Président de la République, Professeur Alpha Condé a offert un forage électrique à la communauté Kourou de Coyah. C’est dans l’optique satisfaire les besoins de cette communauté et ses environs en eau potable. Mais aussi aider les fidèles musulmans de la mosquée 2 du quartier Nord 1 à pouvoir faire leurs ablutions et autres besoins allant dans le sens de la bonne pratique de la prière et de l’entretien de cette mosquée qui abrite ce forage.

C’est pour matérialiser toutes ces ambitions que le Ministre d’État secrétaire général de la présidence, Kiridi Bangoura en compagnie de la Ministre de l’action sociale et des personnes vulnérables ainsi que du secrétaire général des affaires religieuses a procédé à l’inauguration dudit forage électrique ce dimanche 22 novembre 2020 à Kenkéten Nord 1 dans la commune urbaine de Coyah.

L’ingénieur Souleymane Diawara apporte des précisions sur le forage en question.

« On a une pompe d’une capacité d’un débit de 4 litres par 30 secondes et 4000 litres par 30 mn. Les deux Cuves font chacune 2000 litres d’eau », précise-t-il.

Pour le représentant de la communauté Kourou, Mohamed Diaby Directeur national Adjoint de l’action sociale et des personnes vulnérables, ce forage vient à la suite de beaucoup de gestes au bénéfice de la communauté Kourou.

« Je rappelle que nous étions hier enclavés, aujourd’hui grâce aux actions du chef de l’Etat, à Kourou, district de Ditinn, dans la préfecture de Dalaba, nous sommes devenus un carrefour qui relie Mamou à Labé, mais également Dalaba à Labé. Le geste que nous recevons aujourd’hui, ce forage, plus l’aménagement du cadre d’ablution pour la mosquée, ça veut dire que le Président Alpha Condé a tenu ses promesses envers la communauté de Kourou », dira-t-il.

Le représentant du Président de la République à cette cérémonie d’inauguration, le Ministre d’État secrétaire général de la présidence de la République, Kiridi Bangoura souligne : « Surtout c’est remercier le Président de la République pour ce qu’il a réalisé pour le pays en général, pour Coyah, mais aussi pour avoir demandé à ceux qui ont fait la campagne en son nom d’être proches des populations, identifier les problèmes réels des communautés. C’est en cela que la coordination préfectorale de campagne de Coyah, avec les membres du parti Rpg Arc-en-ciel, sous la direction de Mme Diaby née Mariam Sylla, Ministre de l’action sociale et des personnes vulnérables et l’honorable Abdoulaye Bernard Kéita ont pu identifier un des problèmes de cette communauté de Kourou, qui a construit cette belle mosquée, mais qui manquait d’eau. Et ce besoin a été identifié et la réalisation a été faite après cette campagne présidentielle. C’est pour dire que nous devons rester dans l’esprit du Président Alpha Condé pour gouverner autrement. »

Faut-il rappeler qu’à part ce forage de Coyah, il y a eu deux autres forages offerts par le Président de la République aux sous-préfectures de Wonkifong et Kouria. La cérémonie d’inauguration a été aussi rehaussée de la présence des autorités préfectorales et communales de Coyah et de Kouria.

Mamadou Kalidou Diallo