Coyah : le second marché inauguré par le ministre Bouréma Condé

Dans le cadre des festivités tournante du 2 octobre du pays, la commune urbaine de Coyah a bénéficié de quelques infrastructures socio-économiques de base dont fait parti ce nouveau marché qui a été inauguré ce lundi, 22 mars 2021 par le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Gl Bouréma Condé.

Ce marché est composé de 30 boutiques, 2 hangars de 112 places et une toilette de 12 cabinets pour les femmes vendeuses de ce marché de filigbé, dans le quartier fily 1.

Pour la circonstance, le Maire de la commune, Abou Somayah Soumah a souligné : « C’est pour nous un grand honneur ce jour qui marque l’inauguration de ce marché. L’inauguration de ce marché s’inscrit dans le cadre des fêtes tournantes de notre indépendance. C’est qui est une priorité de son excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Ce marché Vient améliorer les conditions de vie de développement de la préfecture de Coyah et de sa population. Dieu merci, merci au professeur Alpha Condé et merci à la SONAPI. Franchement, la population de Coyah se réjouit et est engagée à poursuivre le programme de développement du professeur Alpha Condé. »

Très satisfait de l’accueil qui lui a été réservé par les femmes vendeuses de Coyah, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, Général Bouréma Condé a précisé : « chers mamans et jeunes de Coyah, le président Alpha condé vous remercie de la confiance portéE en lui et reste toujours à votre disposition pour le changement de vos conditions de vie. Et me charge de mettre à la disposition de la vaillante population de Coyah, ce nouveau marché, et remercie également la société SONAPI pour la construction de ce marché. »

Dès après le passage de la délégation ministérielle, les femmes vendeuses ont commencé à occuper le marché en installant leurs tables et sur ce, le Maire de la commune les a intimé de sursoir à toutes occupations illégales et que l’installation se fera par suite d’une liste et que seulement les femmes vendeuses sur la route nationale numéro 1 qui mène au quartier Nord 1, auront la priorité pour le moment.

Kalidou Diallo