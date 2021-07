Coyah : le terrain du collège ‘’Plateau’’ débarrassé des gros cailloux

Longtemps un casse-tête pour les jeunes footballeurs de Coyah, le terrain du collège Plateau a connu ce mercredi 14 juillet 2021 le passage du bulldozer D 7 pour le débarrasser des gros cailloux. C’est une initiative du chargé du développement du football juvénile du district de football de Coyah, Thierno Hamidou Barry, alias Bokilo avec un accompagnement de l’autorité préfectorale et sur financement du directeur préfectoral de l’Habitat de Coyah, Ousmane Lansary Sylla.

L’initiateur des travaux, Thierno Hamidou Barry, s’explique : « un jour, j’étais de passage, des jeunes footballeurs m’ont bloqué la route et m’ont demandé de les aider auprès des autorités afin que ce terrain soit débarrassé des grosses pierres et autres problèmes. Sur ce, je suis parti contacter Monsieur le directeur de l’Habitat, Ousmane Lansary Sylla, qui a directement accepté ma doléance et m’a demandé de passer à l’action. Je le remercie pour son soutien et je remercie également Monsieur le préfet pour sa disponibilité auprès de la jeunesse de Coyah.

Le préfet Aziz Diop, de son côté, a précisé : « grâce à la détermination des jeunes, qui accompagnent le football de Coyah, avec l’effort des bonnes volontés, nous sommes là ce matin pour lancer un peu le remblayage et le dégagement des gros cailloux pour permettre aux jeunes qui aiment le football de le pratiquer en toute sécurité. Depuis longtemps, on est confronté à des problèmes. Quand je vois les enfants jouer dans un terrain rocailleux comme ça, j’ai des frissons. Et aujourd’hui, ses frissons seront aplanis grâce à la contribution de la préfecture, mais grâce à la volonté de ces jeunes encadreurs comme Hamidou Barry ‘’Bokilo’’. Je ne peux que le remercier, lui personnellement. C’est grâce à sa volonté, grâce à son abnégation, sa détermination, il faut le remercier. Avec cette saison pluvieuse, on ne pourra pas faire le remblayage, mais on est déterminé à ce que cela soit fait en saison sèche. Merci à la jeunesse de Coyah. »

Les jeunes qui pratiquent le football sur ce terrain du collège Plateau se réjouissent de cette initiative.

Kalidou Diallo