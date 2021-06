Coyah : les autorités préfectorales préoccupées par la dégradation de l’environnement

L’application des recommandations du dernier conseil administratif préfectoral et la gestion du foncier à Coyah étaient ce vendredi 25 juin au cœur des débats entre autorités préfectorales, techniciens de l’Habitat et de l’Environnement, mais aussi la sécurité et le procureur de la République près le tribunal de première instance de Coyah.

Dans son intervention, le préfet Aziz Diop a souligné pour la circonstance que la protection de l’environnement, pour maintenir l’équilibre de l’écosystème, est l’une des priorités du président de la République, Pr. Alpha CONDÉ. « Donc à chacun de son côté de respecter et de faire respecter cette stratégie afin que notre environnement soit protégé et assaini. », a-t-il déclaré. Sur la même lancée, il a précisé : « les dispositions nécessaires sont prises pour faire appliquer les textes juridiques relatifs au foncier à Coyah, pour éviter les conflits domaniaux qui troublent la quiétude sociale dans la sphère géographique de notre préfecture. » Pour terminer, il a invité chacun, en ce qui le concerne, à œuvrer pour un progrès harmonieux de Soumbouyah et de sa population.

Kalidou Diallo