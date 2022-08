Coyah : les champions du tournoi scolaire panafricain de football reçus par la DPE

Sacrés champions du tournoi scolaire panafricain de football à Kindia, les joueurs du Groupe scolaire Ben Sékou Sylla ont été reçus ce Lundi 22 Août par l’inspectrice préfectorale de l’Education de Coyah et ses cadres.

Elle a mis l’occasion à profit pour féliciter et apporter son soutien aux futurs représentants de la Guinée au championnat panafricain de football scolaire dans sa phase zonale, prévu au mois de décembre, au Liberia.

Par la même occasion, la DPE a remercié le Ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, par le biais de la Direction nationale des sports scolaire, le ministère de la jeunesse et des sports à travers la fédération guinéenne de football et la CAF, pour la mise en place de cette compétition scolaire.

A rappeler que ce tournoi scolaire Panafricain de football qui s’est déroulé du 15 au 19 Août, au stade Fodé Fissa de Kindia, a été remporté en série garçon par le Groupe scolaire Ben Sékou Sylla de Coyah. En série fille, c’est le collège Fissa qui est sorti vainqueur face aux filles de Ben Sékou Sylla.

Kalidou Diallo