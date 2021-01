Coyah : les militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel remerciés pour leur vote en faveur d’Alpha Condé

Après les sous-préfectures de Kouria et Wonkifong, c’est au tour de la commune urbaine de Coyah de recevoir une délégation gouvernementale conduite par le ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

Objectif, remercier et louer les efforts consentis par les militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel de cette commune, pour leur vote en faveur du candidat du parti, RPG Arc-en-ciel, Pr Alpha Condé lors de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier.

Le Directeur de campagne du Rpg Arc-en-ciel dans la préfecture de Coyah, l’honorable député Abdoulaye Bernard Keita souligne :

« La démonstration sur le terrain a prouvé que le RPG Arc-en-ciel est effectivement présent à 90% à Coyah. Cette démonstration s’est concrétisée par la venue du Pr Alpha Condé à Coyah, et les élections se sont passées dans la tranquillité et ça été une élection paisible à Coyah. Au niveau des chiffres, nous avons glané à peu près 40.000 mille et quelques voix, par rapport à 7900 voix pour le RPG et 30.000 mille et quelques voix pour l’UFDG. Voilà un peu les différents chiffres qui sont sortis des urnes. Il y a eu des districts et quartiers où le RPG Arc-en-ciel a rempoté les 100%. Nous sommes derrière le président Alpha Condé à cause de son programme de développement. »

Au-delà de ces remerciements, à propos des domaines de l’Etat se trouvant dans la commune urbaine de Coyah, le député Abdoulaye Bernard Keita précise : « Tout ce qui appartient à l’Etat, les conflits, les biens franco-guinéens doivent revenir à l’Etat. Ceux qui ont eu l’audace d’aller faire le lotissement au niveau des flancs des montagnes, nous avons été très clair, et annoncer à tout le monde ses endroits là seront récupérés par l’Etat. »

Très satisfait de cette visite gouvernementale dans sa juridiction, le maire Abou Somayah Soumah précise : « C’est un honneur pour moi de recevoir cette délégation gouvernementale qui vient remercier la population de Coyah. La commune urbaine remercie pour le travail abattu au référendum, aux législatives et aux élections présidentielles. ça nous réconforte à plus d’un titre, parce que rien ne sert de rester comme ça assis, après avoir fait un dur labeur sans être remercié. Et si nous sommes remerciés par le Président de la République à travers ses ministres et les ressortissants, nous sommes vraiment contents et très joyeux ce vendredi. Le programme de société, les activités réalisées sur le terrain et la façon de gérer le pays par le professeur Alpha Condé nous a poussés et nous sommes engagés à le soutenir. »

Après Coyah, cette délégation gouvernementale sera les hôtes de marque des populations de la sous-préfecture de Manéah ce samedi 16 janvier 2021 et précisément à Manéah centre et au km36. Toujours dans le même idée de remerciement des militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel pour leurs choix porté au candidat Alpha Condé pour un autre mandat à la tête de cette nation.

Kalidou, depuis Coyah