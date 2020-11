Coyah : les partisans d’Alpha Condé célèbrent sa victoire

Après la proclamation définitive des résultats de la présidentielle du 18 octobre 2020, par la Cour constitutionnelle ce samedi, 7 novembre, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel sont sortis massivement, dans les rues et artères de Coyah pour manifester leur joie à l’endroit de leur champion (Pr Alpha Condé).

Dans cette célébration, quelques leaders de mouvement de soutien au parti au pouvoir ont exprimé leur satisfaction suite à cette victoire éclatante de leur candidat. Pour le président du Mouvement Génération Alpha Condé (GENAC) par ailleurs président du directoire de campagne du RPG Arc-en-ciel à Ratoma, cette élection présidentielle guinéenne a été transparente et inclusive.

« Je lance un appel à la paix et j’invite les uns et les autres à la retenue et au respect des résultats proclamés par les institutions de la République », a-t-il mentionné.

Quant à Moussa Djaka Condé, président du Mouvement des Jeunes Patriotes pour la Continuité du Professeur Alpha Condé et du Soutien de la Démocratie (MOJEPACC-SODEM) et coordinateur des mouvements de soutien du RPG Arc-en-ciel à Coyah, il a souligné que cette n’est point une surprise.

« On s’attendait à ce résultat vu le travail qu’on a abattu sur le terrain, de l’engouement et de l’adhésion totale des populations de Coyah aux idéaux de paix et de développement du Pr Alpha Condé. C’est donc un sentiment de satisfaction totale pour nous. C’est un guinéen qui est élu et il le président de tous les Guinéens. Nous invitons l’opposition de rester calme et de prôner la paix. »

Pour le président du Mouvement Ousmane Lanssary pour Alpha Condé (MOLAC) par ailleurs Directeur préfectoral de l’habitat par intérim, « aujourd’hui, c’est un sentiment de fierté pour tout le peuple de Guinée. Notre combat est atteint, c’est un coup fatal pour le professeur Alpha Condé. C’est une joie immense pour tout le monde et nous sommes très satisfaits. »

Plus loin, il a invité les Guinéens à la paix, et surtout à garder le calme et la sérénité. Car, dira-t-il, la Guinée est un pays démocratique et un havre de paix.