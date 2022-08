Coyah : les premiers mots de l’inspectrice régionale de l’éducation de Boké

Après 11 ans de service loyal rendu à la tête de la direction préfectorale de l’éducation de Coyah, Mme Diop née Fatoumata Kémoko Traoré vient de bénéficier d’un décret présidentiel ce lundi 22 août 2022, en la nommant à la tête de l’inspection régionale de l’éducation de Boké.

Suite à cette nomination, l’ancienne directrice préfectorale de l’éducation de Coyah, Fatoumata Kémoko Traoré, a tenu à remercier les autorités à tous les niveaux pour cette autre promotion dans sa carrière éducative.

« Je suis animée d’un sentiment de grande satisfaction. Je commencerai par remercier Dieu qui m’a donné toute les possibilités pour être là où je suis. Mes remerciements vont également à l’endroit de mes parents qui m’ont mis au monde, qui m’ont éduqué, mis à l’école. Au colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition qui a eu confiance en ma modeste personne par le biais de mon ministre, Guillaume Hawing et à mon mari qui m’accompagne toujours. Par la même occasion, je remercie tous les enseignants et enseignantes, tous les encadreurs, qui m’ont accompagné à avoir ce résultat que j’ai eue ici à Coyah et qui fait de moi aujourd’hui inspectrice régionale de l’éducation de Bokè. Je prierais Dieu qu’il me donne la force de mériter la confiance que le président m’a porté dans l’intérêt du système éducatif guinéen. Je pense que c’est le résultat du travail qui à payer et cela c’est n’est pas moi seule. Moi seule, je ne peux pas donner un bon résultat, il faut que je sois accompagnée par toutes les équipes, vous les journalistes, les autorités, les encadreurs, les enseignants, les parents, la notabilité, tout le monde. »

A l’endroit de ses collaborateurs, elle précise de nouveau : « Avec le cœur très serré, je vais les quitter, mais qu’ils sachent que je pense à eux, on est ensemble, on restera toujours ensemble. On se bat toujours pour la même cause. Peut-être que c’est la méthode qui diffère, ils vont constater que je cri et si j’ai dans ce cri-là blessé quelqu’un, qu’il m’en excuse, le souci c’était de bien faire, je les remercie tous et on est ensemble », a-t-elle déclaré.

Kalidou Diallo