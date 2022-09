Coyah : les préparatifs de la rentrée scolaire vont bon train

Le chef section pédagogique de l’enseignement secondaire technique de la direction préfectorale de l’éducation de Coyah, Tenin Mady Kaba était en conclave avec les cadres de la DPE , des différents DSEE, des chefs d’établissement publics et privés des écoles de la préfecture, l’inter syndicale de l’Education et la coordination des APEAE de Coyah.

Au cours de cette rencontre, beaucoup de points ont étés debattus: le rappel des tâches liées à la rentrée scolaire, le relèvement du taux d’inscription à travers le recrutement obligatoire au CP, la gestion rationnelle du personnel enseignant dans les écoles publiques, le renforcement de l’encadrement pédagogique ou supervision de proximité des enseignants et encadreurs.

Il a été aussi question de la lutte contre les pratiques deviantes, au niveau de ces établissements, de la gestion des cotisations parentales.

Dans sa communication, le chef pédagogique de l’enseignement secondaire a précisé pour la circonstance:

« Il faut signaler que les défis qui nous interpellent dans l’axe de la qualification du système éducatif sont toujours nombreux et immenses. Pour les relever, il nous reviendra de nous mettre à la tâche avec beaucoup plus d’engagement et de professionnalisme. Ce qui suppose d’une part, la préservation des acquis enregistrés au cours des années scolaires antérieures et de l’autre l’amélioration de nos performances tant sur le plan pédagogique, administratif que sanitaire pour faire une bonne année scolaire 2022-2023. »

Kalidou Diallo