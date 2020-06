Coyah : les travaux de construction de l’ERAM exécutés à plus de 90%

En cours de construction grâce à un cofinancement de l’Etat guinéen et la Banque Islamique de Développement (BID), l’école régionale des arts et métiers située à Bentourayah, dans la préfecture de Coyah est en phase d’être opérationnelle pour le plus grand bonheur des jeunes apprenants.

Dans la matinée de ce mercredi, 17 juin, le ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Lansana Komara en compagnie de ses cadres techniques et des responsables de la société en charge des travaux (N’diaye Construction) était sur place pour constater de visu le niveau d’avancement des travaux.

Selon le conducteur des travaux dudit chantier, le niveau d’exécution des travaux est à plus de 90%. « En ce qui concerne le site de Coyah, nous avons des ateliers, des bâtiments à étage (R+1, R+2), les voiries, les châteaux d’eau et les VRD parmi tant d’autres. Pour les bâtiments à étage, ils sont au nombre de sept (7) composés de R+1 et des R+2. Pour les hangars, ils sont au nombre de six (6) qui constituent les ateliers. Concernant le taux d’exécution des travaux, nous avons pratiquement dépassé les 90% de réalisation. Les travaux restants sont la voirie et la peinture. D’ici le mois d’octobre prochain, nous ferons tout pour finir le reste des travaux », dira Ismaël Touré.

A en croire au coordinateur du projet, Sékouba Mara, les difficultés au niveau de ce chantier ne sont majeures. « Le projet devrait être clôturé le 31 décembre 2019, mais nous avons bénéficié d’un rallonge d’une année. Donc il sera désormais clôturé le 31 décembre 2020. Donc nous sommes dans le délai. A date, l’urgence sur le projet c’est les équipements. A ce niveau, les DAO sont lancés et nous sommes en phase de sélection des entreprises qui vont fournir les équipements. Nous pensons que dans les trois mois à venir, les équipements seront sur place. Sur le chantier, c’est une satisfaction malgré les légers retards dus au fait pour un départ, que les contrats de supervision et de construction n’ont pas été livrés au même moment et que les deux structures devraient commencer le travail au même moment (…) Aujourd’hui, c’est une satisfaction et il faut remercier le Président de la République pour ses initiatives.”

Parlant de l’obtention des équipements, il (Sékouba Mara) a tenu à préciser : « La chance que la Guinée a particulièrement sur les deux projets (les ERAM de Coyah et Dabola), c’est que ce sont des projets intégrés. Cela veut dire qu’au-delà de la construction, il y a l’équipement et la formation des jeunes qui vont enseigner dans ces écoles. Au-delà de ceux-ci, il y a tout ce qui est l’évaluation d’impact, la collaboration avec les miniers et l’ensemble des partenaires. Donc, nous avons près de 12 autres volets qui sont pris en compte dans le cadre dudit projet… »

Au terme de la visite, le ministre Komara n’a pas caché ses sentiments de voir les travaux avancés à un rythme satisfaisant.

« Comme vous le savez, il est de notre devoir de venir visiter le chantier pour voir son état d’avancement. Le constat que nous faisons aujourd’hui est que nous sommes très fiers de l’état d’avancement des travaux. Nous pouvons dire aujourd’hui que dans un bref délai, l’entreprise en charge des travaux pourra nous remettre les clés de ce chantier. Comme on le dit bien chez nous, mieux vaut voir une seule fois que d’entendre cent fois. Donc si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour constater réellement l’évolution des travaux. Je dois vous dire que nous sommes satisfaits parce que les travaux avancent à grand pas. C’est le lieu de remercier l’entreprise qui se bat et c’est qui fait que nous avons bon espoir que dans un bref délai, les clés de cette école nous serons remises pour le bonheur des jeunes guinéens. Nous constatons que les tôles sont terminées, le crépissage est fini et pour les autres recommandations, nous allons leur dire ça tout de suite avant de bouger », dira-t-il, avant de rendre un hommage mérité au président Alpha Condé qui, selon lui, a mis au cœur de ses préoccupations la formation technique des jeunes guinéens.”

Youssouf Keita

