Coyah: l’inspectrice préfectorale de l’éducation dit tout sur les préparatifs des examens nationaux

L’inspection préfectorale de l’éducation de Coyah s’active sur les derniers réglages à quelques jours du début des examens nationaux.

C’est dans ce cadre que notre reporter s’est entretenu avec l’inspectrice préfectorale de l’éducation de Coyah, Fatoumata Kémoko Traoré. Elle souligne pour la circonstance : « Nous sommes au dernier virage des préparatifs des examens. Nous avons commencé à recevoir le matériel, nous avons les feuilles spéciales d’examen pour la rentrée en 7ème année et le BEPC. Sur le plan organisationnel, nous sommes beaucoup en avance, il y a des élèves qui n’ont pas encore vu leur photo sur les cartes et puisqu’il est formellement interdit de recevoir un élève qui n’a pas sa photo numérique sur sa carte, Il faut dire que cela se trouve seulement qu’au niveau du BEPC et du Bac. On a fini hier lundi, le réglage avec le BEPC. Nous sommes avec le Bac. Pour la rentrée en 7ème année, c’est définitivement terminé et on attend juste le 6 juin pour le début de l’examen », a expliqué l’inspectrice préfectorale de l’éducation de Coyah.

Sur la prestation de serment des acteurs impliqués dans le processus des examens, l’inspectrice souligne : « C’est une des solutions, ce n’est pas la solution. La solution en fait, c’est l’homme lui-même. C’est sa conscience, c’est sa vision. Si on trouve que cette technique peut contribuer, moi je la salue. Tout ce qui peut apporter un plus est la bienvenue. C’est n’est pas parce qu’on prête serment, ce n’est pas de la démagogie et ce n’est pas le théâtre, car tout le monde connaît la valeur du coran et de la bible et on doit pas blaguer avec. Si on te fait prêter le serment, je pense que c’est pour un peu éveiller la conscience, sinon la solution c’est l’homme lui même et non les candidats ».

À propos de l’interdiction des internats, elle explique : « Ce n’est pas le jour de la guerre que tu prépares ton fusil. C’est purement de l’arnaque, car j’ai été la première personne à interdire ça à Coyah. Les enfants vont à l’internat, les filles sortent avec une grossesse, c’est pas l’internat ça. Sur le plan psychologique et physiologique de l’enfant, ça n’apporte pas. L’état a fourni un effort pour ne pas qu’il y ait fraude. Le vrai surveillant, c’est celui qui empêche la fraude. S’il y a fraude dans une salle, c’est le surveillant et non le candidat. Je demande aux candidats d’être sereins, ne compter que sur leurs propres efforts et aux parents d’accompagner les enfants dans les centres et de les assister à travers des conseils, allant dans le sens de leur réussite. Bonne chance aux candidats », a indiqué Fatoumata Kémoko Traoré.

A rappeler qu’au niveau du certificat d’étude élémentaire ou examen d’entrée en 7ème année, il y aura 15 649 candidats dont 7649 filles (enseignement général et franco Arabe), répartis dans 54 centres. Au BEPC, c’est 13 734 candidats dont 6271 filles qui affronteront cet examen dans 36 centres. Quand au Baccalauréat unique, toutes options confondues, ils seront au nombre de 5 247 candidats dont 2 101 filles qui seront répartis également dans 16 centres au niveau de la préfecture de Coyah.

Kalidou Diallo