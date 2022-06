Coyah: l’inspectrice préfectorale de l’éducation donne les dernières directives avant le début du Bac

A quatre (04) jours du démarrage du Baccalauréat unique session 2022, L’inspectrice préfectorale de l’Education de Coyah, Fatoumata Kémoko Traoré était ce dimanche 12 juin, en conclave avec les responsables des différents centres du baccalauréat de la préfecture de Coyah.

Dans son discours d’orientation, elle a invité les responsables à plus de vigilance et de responsabilité. Elle leur a recommandé l’utilisation des outils mis à leur disposition. De veiller aussi à la sérénité de l’ensemble des candidates et candidats impliqués dans cet examen de fin d’année et de les inviter à laisser les téléphones à la maison.

Les responsables des centres ont à leur tour promis d’appliquer les principes et règlements du baccalauréat unique session 2022.

La rencontre entre l’inspectrice préfectorale de l’éducation de Coyah et les responsables des centres s’est déroulée sur une note de satisfaction en attendant le démarrage du baccalauréat unique session 2022.

Kalidou Diallo