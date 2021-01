Coyah : l’union des jeunes filles leaders de Guinée célèbre les enfants orphelins

Pour donner du sourire et de la joie aux enfants orphelins de la commune urbaine de Coyah et périphérie, l’union des jeunes filles leaders de Guinée a offert ce samedi, 2 janvier 2021 des kits, composés de manuels scolaires, habits et des jouets aux enfants démunis et orphelins de Coyah.

Ce geste humanitaire de cette ONG juvénile à l’endroit de ses orphelins rentre dans le cadre de l’assistance aux tout petit, qui est une de leur priorité.

La présidente de l’ONG de l’union des jeunes filles leaders de Guinée, Kadjata Diallo précise pour la circonstance : « Pour la énième fois, nous voici dans cette salle polyvalente, dans la perspective de continuer l’une des missions qu’on s’est assignée Celui de venir en aide aux enfants. C’est le lieu de remercier vivement tous ceux qui ne cessent de nous appuyer en général et la fondation Prosmi en particulier pour leur soutien. Mes remerciements vont également à l’endroit des autorités de coyah, de la presse, de la jeune chambre internationale Coyah Avenir et à tous les niveaux pour l’accompagnement.

« Au nom de la fondation Prosmi, nous remercions l’ONG qui a eu l’initiative d’organiser cette activité pour accompagner et fêter le nouvel an avec les enfants de Coyah. Donc on ne peut que les encouragés et aussi leur dire que la fondation Prosmi reste et restera toujours à leur disposition », Abdoulaye Diaré, représentant de la fondation Prosmi, donateur de cette activité.

Quand à la Directrice préfectorale de l’Action sociale et des personnes vulnérables, Dalanba Bah, elle a souligné : « Je remercie les jeunes filles leaders qui sont là pour vous réconforter et c’est pour dire que vous, les enfants vous n’êtes pas abandonnés, vous êtes dans des bonnes mains. Je demande à tous le monde d’accompagner cette ONG afin qu’elle puisse venir au bout de leur objectif. »

Présent dans cette cérémonie d’assistance, le vice-maire de la commune urbaine de Coyah, Amara Bangoura s’explique en ces termes : « Nos sincères remerciements à cette ONG des jeunes filles leaders de Guinée pour cet acte. Cette cérémonie est une grande portée pour nous. Il est très important de rendre toujours son enfant joyeux et ce matin. Ce que nous vivons, c’est la présence des enfants surtout des orphelins, tous ensembles et tous souriants. Ça, c’est une action salvatrice et nous vous exprimons tout notre soutien par rapport à vos différentes activités. Et la maire de Coyah ne ménagera aucun effort pour promouvoir cette ONG et surtout pour la promotion de la petite enfance.

Voilà en quoi des bonnes volontés peuvent accompagner afin que les enfants démunis et orphelins puissent retrouvés à leur tour la joie de vivre au sein de la société.

Mamadou Kalidou Diallo