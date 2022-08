Coyah : Ousmane Lansary Sylla installé dans ses fonctions de directeur préfectoral de l’Urbanisme et de l’Habitat

Nommé le 18 juillet dernier par décret du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, l’ingénieur Ousmane Lansary Sylla a été installé dans ses fonctions de directeur préfectoral de l’Urbanisme et de l’Habitat de Coyah ce lundi 1er août.

Cette cérémonie d’installation et de prise de service a mobilisé les autorités préfectorales, communales, la population, les cadres et collaborateurs de l’habitat, ainsi que sa famille biologique.

Très ému de cette confiance placée en lui par le président du CNRD et de son chef de son département, l’ingénieur Ousmane Lansary Sylla, dans sa communication a précisé en ces termes :

« La confiance placée en ma modeste personne, est le fruit de l’amour des liens de fraternité et de sincérité des travailleurs de notre service. Une attitude que je garde au fond du cœur, ainsi ma promotion, je la dois à chacun de vous. Cadres et citoyens de Coyah auxquels, en ce jour mémorable, j’exprime au nom de ma modeste famille, toute ma profonde gratitude. Nous sommes condamnés à entretenir la loyale et franche collaboration pour conférer à Coyah, ville charnière, l’image d’une accueillante et paisible préfecture. C’est bien du reste, cette unité et cette paix que prône à tout moment, le président de la transition le Colonel Mamadi Doumbouya, chef de l’Etat, chef suprême des forces armées.

A l’endroit de son ministre, il a souligné : « J’exprime ma gratitude au ministre de l’Urbanisme de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire en l’occurrence Monsieur Ousmane Gaoual Diallo qui m’a choisi et confié cette noble mission au nom du CNRD et du gouvernement. »

Présidant cette cérémonie, le préfet de Coyah, Colonel Yaya Kalissa a invité les cadres de l’Habitat à accompagner Ousmane Lansary Sylla dans sa noble mission de servir loyalement les populations de Coyah en étant dans l’esprit du CNRD et de son président, le colonel Mamadi Doumbouya. Il n’a pas manqué de noter au Directeur Lansary l’application stricte et correcte des textes régissant son service pour freiner les conflits domaniaux.

Des prières et bénédictions ont été dites en faveur de la paix et de la cohésion sociale en République de Guinée.

Kalidou Diallo