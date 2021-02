Coyah : reconstruite par la Fondation KPC, la splendide Grande mosquée inaugurée

La grande mosquée de la préfecture de Coyah, construite pour la 1ère fois en 1971, avec une très faible capacité d’accueil, a vu son architecture rénovée par la Fondation KPC pour Humanitaire avec une capacité de plus de 2000 places. Elle a été inaugurée ce vendredi 12 février 2021.

Cette cérémonie inaugurale a connu la présence du Secrétaire d’État à la présidence de la République, Naby Youssouf Kiridi Bangoura, du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Papa Kourouma, du secrétaire général des Affaires religieuses, Aly Jamal Bangoura, et des personnalités politiques comme Me Abdoul Kabèlè Camara, ainsi que les autorités préfectorales et religieuses de cette préfecture.

Prenant la parole du haut de la tribune, le préfet de Coyah, Aziz Diop, a, dans son discours de circonstance, a félicité et encouragé le généreux donateur, Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’, lequel en un temps record a pu mettre des moyens financiers, matériels et humains, dans le but de promouvoir et de vulgariser l’islam dans notre pays et de facto offrir aux jeunes et aux femmes et aux sages un environnement sain et décent pour la pratique de la religion musulmane. « Au-delà de la contribution des donateurs, nos pensées et nos prières ferventes vont à l’endroit des personnalités morales qui se sont respectivement succédé dans la promotion et le rayonnement de l’islam à Coyah. », a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Assainissement et de l’Hydraulique, Papa Koly Kourouma, dira ceci : « Le président me charge de vous dire merci pour cette belle initiative. Il faut dire merci à ces donateurs. Qu’ils soient protégés et que Dieu puisse illuminer leur chemin et faire d’eux de vrais musulmans. Ils ont fait pour Dieu mais c’est d’abord pour eux (…) Une fois qu’on a construit une maison et qu’on lui donne comme nom ‘’mosquée’’, elle devient automatiquement pour Dieu. On ne peut évoquer dans cette mosquée que le nom de Dieu. Que ce nom soit évoqué dans cette mosquée ».

L’administratrice de la fondation KPC pour l’humanitaire, Mme Mariame Camara, a renchéri en ces termes : « Je suis extrêmement heureuse de pouvoir inaugurer aujourd’hui la grande mosquée de Coyah nouvellement construite par la fondation KPC pour l’humanitaire, sur demande du président de la République, le professeur Alpha Condé. Cette cérémonie souligne toute l’importance de l’attachement de la fondation KPC pour l’humanitaire aux valeurs de partage et de solidarité. ».

Pour terminer, il faut retenir que cette mosquée est bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés en R+1. Elle est composée de : une salle de prière pour les fidèles avec des hommes au rez-de-chaussée et des femmes à l’étage ; un espace pour l’ablution avec 18 robinets et un forage ; un bloc de latrines de 6 cabine ; un bâtiment annexe de 171 mètres carrés ; une morgue et une clôture externe de 200 mètres linéaires et l’aménagement de la cour en pavé antidérapant de 1122 mètres carrés, des tapis de prières, de 150 chaises, 100 bouilloires et des amplis.

Mamadou Yaya Barry