Coyah: remise de 1000 gilets de sauvetage à la direction préfectorale de l’ANAM

Le Directeur général de L’Agence de la Navigation Maritime (ANAM) était ce vendredi 5 Août à Coyah. L’objectif était de rencontrer les autorités préfectorales et procéder à la remise des gilets de sauvetage à la direction préfectorale de l’ANAM.

Le préfet de Coyah, Colonel Yaya Kalissa, entouré de ses cadres et le directeur préfectoral de l’Urbanisme et de l’Habitat, Ousmane Lansary Sylla ont procédé à la remise officielle de ces gilets.

Sory Camara, DG de l’ ANAM, a au nom du ministre des Infrastructures et des Transports, souligné que ces gilets sont destinés gratuitement aux armateurs des débarcadères de la préfecture de Coyah.

Le Préfet, le colonel Yaya Kalissa, de son côté a remercié le gouvernement guinéen, pour ce don en cette période de grandes pluies, pendant laquelle les risques sont énormes dans la traversée et les sorties en haute mer pour les pêcheurs.

Le directeur préfectoral de L’ANAM de Coyah, Ibrahima Sory Soumah, à son tour a également évoqué les difficultés auxquelles son service est confronté, avant de s’engager à repartir ces gilets gratuitement aux bénéficiaires et faire le suivi de leur utilisation.

Le directeur général de l’ANAM, Sory Camara, promet de travailler avec tout le monde pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l’ANAM au nom de son ministère.

À préciser que la distribution de ces gilets de sauvetage a déjà commencé pour réduire le risque des catastrophes maritimes chez les armateurs en cette période d’hivernage.

Kalidou Diallo