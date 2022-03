Coyah : remise d’une étoile d’or au centre de santé de Fily

Le préfet de Coyah a présidé ce mardi 29 mars, la cérémonie de remise d’étoile d’or au centre de santé de Fily, dans la commune urbaine de Coyah.

C’est une reconnaissance et récompense à cette structure sanitaire publique pour l’amélioration des services de santé, de reproduction et de la planification familiale.

L’initiative est du projet HSD de JHPIEGO.Colonel Yaya Kalissa, dans sa communication, a félicité les bénéficiaires et les a invités à redoubler d’efforts pour maintenir les indicateurs de performance au vert.

Dr Sékou Gnouma Camara, le Directeur Préfectoral de la Santé de Coyah, ainsi que Dr Mamadou Oudy, Directeur régional de la Santé de Kindia et le maire de la commune urbaine de Coyah, Abou Soumah, ont tour à tour félicité les équipes et les autorités sanitaires du centre de santé de Fily pour cet exploit enregistré en travail d’équipe.

Des matériels et satisfécits ont été remis au centre de santé de Fily et la première étoile d’or et été présentée à la population.

A préciser que cette distinction est l’initiative du projet HSD de JHPIEGO.

Kalidou Diallo