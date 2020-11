Coyah. Un adolescent tue son frère avec un fusil de chasse : ‘’j’imitais ce que je voyais dans les films’’

L’acte s’est déroulé mardi dernier aux environs de midi, à Kountiyah, dans Coyah, ville proche de Conakry. Un jeune garçon loge accidentellement une balle dans la tête de son frère.

Selon nos informations, ces jeunes adolescents habitent ensemble dans deux cours contiguës et leurs papas sont des frères de lait.

« C’est au moment où Misbaou Barry, âgé de 15 ans, a été commissionné par son papa de lui nettoyer sa chambre, qu’il entra en possession du fusil de chasse, de calibre 12, qui était caché dans la chambre, sous le matelas. Et précipitamment il s’est mis à le manipuler, sans pour autant savoir qu’il était chargé. Au moment où il a appuyé sur la détente, son frère (cousin) âgé de 16 ans, du nom de Thierno Mamadou Barry appelé affectueusement Karamoko Bobo, était déjà dans le couloir derrière le rideau. Non informé de cette présence, le jeune tire la balle qui atteint à la tête son frère qui succombe sur place. C’est ainsi qu’il (Misbaou Barry) est sorti de la chambre, les mains sur la tête en disant : ‘’j’ai tué mon frère’’, relate notre source.

Interrogé sur ce qui l’a motivé à utiliser le fusil, le mis en cause de répondre : ‘’j’ai imité ce que je voyais dans les films. Je n’ai pas senti la présence de mon frère qui était dans le couloir, derrière le rideau de la porte ».

Informées de la situation le même jour, les autorités de Coyah, se sont transportées sur le lieu du crime pour faire un constat. Le corps a été transporté immédiatement à l’hôpital préfectoral de Coyah pour faire une autopsie. Finalement, c’est dans la soirée du mercredi 25 novembre que le corps a été remis à sa famille pour l’inhumation.

Aux dernières nouvelles, le jeune garçon, mis en cause dans cette affaire et son papa qui dit avoir ramassé le fusil sont dans les mains des forces de défense et des sécurité.