Coyah : un autre stagiaire d’EDG trouve la mort en plein service

Ousmane Diallo, alias Bafana est le nom de la victime. Il était âgé d’une trentaine d’années, célibataire, sans enfants, domicilié dans la sous préfecture de Manéah, district de Bentourayah, précisément à Hadja Fatouya.

Selon les témoignage recueillis, l’équipe dont faisait partie Ousmane Diallo était composée de trois agents d’EDG qui faisaient un dépannage sur le réseau, dans le quartier Tanènè 1, près du Collège de Manéah, non loin de la direction de l’EDG, aux environs de 14 heures.

Le courant a été lancé lorsque les deux agents étaient entrain de travailler sur le poteau. Et tout de suite, l’un a été électrocuté et le second agent, du de nom Mohalim est descendu de justesse du poteau.

Le corps d’Ousmane Diallo accroché au poteau a été descendu grâce à l’aide des populations témoins du drame.

Pas plus tard que le mercredi 11 mai dernier, un agent bénévole d’EDG a trouvé la mort dans des conditions similaires à Friguiady, dans Manéah.

Kalidou Diallo.