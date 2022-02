Coyah : un aveugle sexagénaire soupçonné d’avoir tenté de violer deux jeunes filles

C’est une affaire inédite de traite de personnes et de viol qui met en cause ce jeudi, 10 février 2022, un aveugle mendiant du nom de Mamadou Sylla, âgé de 65 ans, guidé par deux filles de 13 et 11 ans.

Ainsi, le 7 février dernier, une des filles refusa de se soumettre à ce genre de service parce que tout simplement elle avait faim. Du coup l’aveugle de 65 ans piqua une colère noire contre la fille et lui a assené plusieurs coups. Chose qui a alerté les autorités qui ont cherché à mettre main sur lui afin de le transférer à la section protection des personnes vulnérables de la gendarmerie départementale de Coyah.

Cependant, ce sexagénaire est célibataire et a l’habitude de prendre des enfants notamment des jeunes filles de leurs familles pour aller mendier dans des villes comme Conakry.

Toutefois au retour dans le village après plusieurs mois il achète des habits aux filles qui l’accompagnaient dans son périple et remet par la même occasion des gains aux parents, une somme qui varie de 400 à 600.000 gnf.

Par ailleurs, cet aveugle vit de cette activité depuis belle lurette et fait subir à ces filles des châtiments corporels, toutes sortes de préjudices.

Selon des informations, ces filles ont passé 8 mois en dormant à même le sol, dans la même chambre que le vieux qui aurait tenté à plusieurs reprises de les violer.

AGP