Coyah: un militaire bat sa femme à mort qui l’a surpris avec sa maîtresse… elle meurt 3 jours plus tard

L’acte s’est produit à Coyah, à 50 km de la capitale Conakry, dans l’intervalle du dimanche 22 août au mercredi 24 août 2022, dans le quartier Carba. La défunte s’appellait Bountouraby Camara, elle était mère de 3 enfants.

Informée de cette nouvelle, notre rédaction s’est rendue ce vendredi 26 août dans la famille maternelle de la défunte à Coyah, dans le quartier Batouya, secteur 1, pour plus d’informations.

Selon les témoignages que nous avons recueillis sur place, c’est le dimanche dernier, que Nabilaye Soumah a frappé sa femme qui était enceinte de deux mois, en cassant son bras. Parce que cette dernière l’aurait surpris avec sa partenaire dans leur nouvelle concession qui est encore en chantier. N’ayant pas pu supporter les douleurs, elle aurait succombé à ses blessures le mercredi 24 août.

Encore sous le choc, Daouda Camara, grand-frère de la défunte a tout d’abord commencé son intervention par une doléance. Il souhaite que la justice soit dite dans cette affaire.

« La seule chose que je demande d’abord, je veux que la justice soit faite. Il a tué ma sœur exprès, parce qu’il est militaire. Et aujourd’hui il a gagné sur toute la famille. Donc nous demandons que la justice soit faite », a-t-il déclaré avant de revenir sur le début de l’histoire. « Le gars a un chantier dans un quartier qu’on appelle ici Carba. Il a pris sa petite amie, pour partir faire l’adultère dans son chantier. Ma jeune sœur, qui vend dans le marché, était partie chercher ses marchandises dans le même quartier. Sa fille lui dit maman, on va passer voir le chantier. Elle a dit toi aussi chaque fois le chantier, alors allons on va voir. Soudain, elles trouvent la voiture garée. Elle (fille) dit que c’est papa même qui est là comme ça. A l’arrivée de ma sœur, le monsieur soupçonne, il vient barrer la route à ma sœur. Il dit tu ne va pas rentrer ici. Pourquoi tu es là ? Elle ( ma sœur) dit si tu fais ça, c’est que tu me caches quelque chose. Il faut que je rentre dans la maison là. Soudainement, il a commencé à battre ma sœur. » Tu sais que je t’aime pas. Qu’est-ce que tu es venue chercher ici ? Je vais te tuer. » a dit le Monsieur. Il a bastonné ma sœur, il a cassé le bras de ma sœur. Il s’est pas limité à ça. Il a pris sa copine, ce qui me fait trop trop mal, il est parti l’accompagner, et a laissé ma sœur dans la douleur. Ma sœur était enceinte de deux mois de lui. Non pas à cause de ma sœur, mais au moins à cause de son enfant, il pouvait avoir pitié. C’est les douleurs là qui l’ont tuée. Il a abandonné ma sœur. Peut-être après les appels des gens, il est venu ramasser ma sœur pour l’envoyer chez les tradi-praticiens.

Elle n’est pas décédée sur place. Sous l’effet de la colère, je ne pouvais pas l’appeler quand j’ai appris que le bras de ma sœur est cassé. J’ai dit mais néanmoins je vais l’appeler comme c’est quelqu’un d’orgueilleux. Insister pourqu’il envoie ma sœur à l’hôpital. Je l’ai appelé, et je dis Ro (Nabilaye) est-ce que tu a envoyé ma sœur à l’hôpital ? Il me dit sur quel ton tu me parles comme ça? Je lui ai dit Ro, tu parles au frère de N’nato. Il dit j’ai envoyé un docteur, elle est sous perfusion. J’ai dit j’impose que tu l’envoies à l’hôpital. Il ne l’a pas envoyé à l’hôpital. Ma sœur vomissait du sang. Elle n’a pas pu surmonter les douleurs. La douleur a tué ma sœur. », a-t-il raconté.

Il a par ailleurs indiqué que ce n’est pas la première fois que le monsieur profère des menaces de mort à l’endroit de sa femme. « Mais ce qui me fait mal, le gars se vante à chaque fois avec sa tenue. Il disait à ma sœur je vais te tuer, je ne t’aime pas. Quand ma sœur me le dit. Je lui dis ce qui est entre vous c’est plus fort que nous. Le mariage, nous on ne peut rien, c’est les parents. Il va changer, concentre-toi. Il va changer. Mais je suis parti à côté, j’ai tout dit au gars . Je pensais qu’il allait comprendre en tant que jeune. Mais par finir, il s’est laissé faire par son orgueil, et par sa tenue. Il a gagné sur toute la famille aujourd’hui, et nous demandons justice. Il faut que la justice soit faite. Elle a laissé 3 enfants derrière elle, dont 2 garçons et une fille », a t-il ajouté.

Selon un autre témoin qui est un ami du grand-frère de la défunte, n’eût été l’intervention des sages, les jeunes du quartier allaient s’attaquer à la famille de Nabilaye.

« C’est une situation vraiment déplorable. Toute la famille se retrouve dans un désarroi. Et surtout, dans une colère qui ne dit pas son nom. Moi je suis un ami de longue date du frère de Boutouraby Camara, connue sous le nom de N’nato. Donc, avec les informations comme le frère vient de vous le dire, Daouda Camara, quand on nous a informés le jeudi du décès, la jeunesse était énervée. Tout le monde se plaignait. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient vraiment en colère. On nous a dit de voir ce qu’il faut faire. Les sages et nous, nous avons amené les jeunes à la raison, de ne pas aller faire des violences dans la famille de Nabilaye. L’Etat est là pour ça, la justice est là pour ça. Donc on ne doit pas se rendre justice, de laisser la justice et les autorités faire leur travail. Au lieu d’aller jeter des cailloux ou faire la violence dans sa famille comme il est un corps habillé, l’autorité est là pour nous départager. Si comme l’a dit le colonel Doumbouya, la justice va demeurer la boussole qui va guider tous les Guinéens, on le saura à travers cette affaire. Parce que pour nous c’est parce qu’il est un corps habillé, ou c’est parce qu’il sait que quand il le fait ,rien ne va sortir. Donc on a dit au lieu de passer par la violence, de passer par la voie judiciaire. Nous avons constitué nos dossiers, on a fait une plainte contre lui, on s’est constitué partie civile, on est parti faire le dépôt au niveau du proccureur du tribunal de première instance de Coyah. Avec les gendarmes qui sont venus de Conakry, le proccureur nous a reçus avec son substitut, ils nous ont promis que Justice sera rendue. Pour nous, il est mieux placé pour poursuivre l’affaire. Voilà pourquoi on s’est retourné. Son mari est était introuvable hier . On nous dit maintenant qu’il est dans les mains des autorités. On nous dit que c’est parce qu’il avait peur que quelque chose ne lui arrive, qu’il avait fui », a raconté Thierno Souleymane Bah

Selon ses frères, les autorités de Coyah se seraient déjà saisies de l’affaire. Nabilaye Soumah, le mari de la défunte, serait même dans les mains des autorités. Quant au corps de Bountouraby Camara, il se trouverait à la morgue de l’hôpital Ignace Deen, jusqu’à la fin des enquêtes.

Christine Finda Kamano