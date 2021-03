Coyah : un homme se donne la mort par pendaison

Dans la matinée de ce vendredi, 5 mars 2021, les citoyens du quartier Km 54, dans la commune urbaine de Coyah se sont réveillés avec une triste nouvelle. Un homme âgé de 62 ans du nom de Dougo Guilavogui, originaire de Koniema, dans la préfecture de Macenta s’est donné la mort par pendaison.

Après ses multiples péripéties, il a rejoint finalement le domicile de son neveu qui habite au Km 54. Et dans la nuit tombée, il profite pour se donner la mort par pendaison dans une toilette publique de la cours.

Dans cette tristesse, sa fille Pauline Guilavogui nous raconte ses derniers mots avec son défunt père « Depuis avant-hier, il s’est embarqué à Macenta pour venir à Conakry et je lui ai demandé tu viens pour faire quoi ? il m’a répondu en disant quand je rentre je vais te le dire. A son arrivée à Coyah, ma sœur m’a appeler pour m’informer de son arrivée, mais qu’il a été débarqué à l’hôpital de Coyah. Et le matin, j’ai quitté Sanoyah pour Coyah et je me suis mise à sa recherche. Finalement, je suis venue le trouver chez une femme à Somayah mosquée. De Somayah, on s’est dirigé vers Km 54 sur deux motos. Mais à ma grande surprise, le motard a déposé mon père chez une autre Mado qui n’est pas la femme de son neveu. Et avec les appels, il a été déposé chez son neveu et je me retournée à Sanoyah. C’est ce matin qu’on m’appelle pour m’informer de sa mort par pendaison. »

Pour sa part, le neveu de Dougo Guilavogui, Gaston Kova donne de son côté leur dernière conversation : « Dès son arrivée, je lui ai demandé des nouvelles de tous les parents du village et il ma répondu que tout va bien. Comme nous étions tous fatigués, notre causerie n’a pas été prolongée et je n’ai pas pu le demander quel était le motif réel de sa venue à Coyah. A 5 heures du matin, l’alarme de mon téléphone ma réveillé et j’ai constaté qu’il n’était pas au lit. J’ai pensé qu’il est parti à la douche. Quelques minutes après, j’ai réveillé les enfants pour aller faire la prière. Après la prière, j’ai demandé encore mon oncle et mon garçon m’a répondu qu’il était surement à la douche. Je vais pour ouvrir les toilettes, c’est le corps pendu que je vois, il était déjà mort. J’ai informé le concessionnaire et nous sommes partis vers 6 heures du matin informer le chef du quartier. Et à son tour, il a fait appelle à la police et aux médecins pour faire l’autopsie. »

A noter que le défunt (Dougo Guilavogui) laisse derrière lui deux veuves et 9 enfants. Sa famille tourmentée, se pose aujourd’hui la question sur le motif de leur père.

Après l’autopsie, le corps A été rendu à la famille pour enterrement.

Affaire à suivre !

Kalidou Diallo