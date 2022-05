Coyah: un jeune homme d’une trentaine d’années trouve la mort en plein service

Jean Kamano, est le nom de la victime, originaire de Kissidougou, domicilié dans la sous-préfecture de Maneah, précisément dans le district Friguiady.

Électricien stagiaire, Jean Kamano et deux autres agents de l’EDG de Maneah travaillaient sur le réseau électrique dans le secteur de Friguiady Nord Plateau,hier, aux environs de 15h alors que le courant n’était pas coupé.

Selon les témoignages, c’est en pleine opération que le bout d’un câble non isolé a pris Jean par l’épaule gauche et il a rendu l’âme sur le champ et resté suspendu sur le poteau. Il a fallu l’intervention des citoyens pour faire descendre le corps, à l’aide d’un bois Le drame s’est passé hier mercredi 11 mai 2022.

Informées, les autorités locales ont aussitôt fait appel à la brigade de recherche de la gendarmerie pour des enquêtes.Après l’autopsie du corps, la victime a été rendue aux parents pour l’inhumation. Jean Kamano laisse derrière lui deux enfants et une veuve. Paix à son âme.

Kalidou Diallo