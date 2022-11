Coyah : un jeune perd la vie dans un accident à Manéah

Cet accident de circulation s’est produit entre 19 heures et 20 heures dans la nuit du Mardi 15 Novembre, à la descente de Friguiady, causant la mort d’un jeune de la localité, du nom de Mohamed Camara, fils de Palmer, frère de Youssouf Mozer.

La remorque a percuté deux voitures qui ont étés complètement endommagées.

Selon les témoignages, la remorque était en entretien au garage. Vers le soir, le chauffeur aurait confié la clé à son apprenti. Et Vers 19 heures, ce dernier, pour des raisons non évoquées a pris la remorque pour faire un tour avec un de ses amis. Arrivé à la descente de Friguiady, le chauffeur a perdu le contrôle de la remorque et a causé des dégâts importants.

Les deux jeunes qui étaient dans la remorque auraient sauté avant le drame.

Ces derniers temps, un autre accident s’est déroulé à Somayah Mosquée, dans Coyah.

Kalidou Diallo