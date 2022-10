Coyah : un présumé bandit présenté à la presse

La lutte contre le grand banditisme est devenue aujourd’hui un casse-tête pour les forces de défense et de sécurité de notre pays. C’est dans ce cadre que les agents du commissariat central de police de Coyah ont mis aux arrêts un présumé bandit, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre aux environs de 5 heures du matin.

Présenté hier mardi 25 octobre devant la presse, Mamoudou Sidibé nie les faits qui lui sont reprochés et a tenu à préciser ceci: » Je rentrais du concert de Wandian Dimédi au palais du peuple dans la nuit du samedi 22 octobre, quand j’ai eu un déplacement pour Matoto et de Matoto, une dame aussi qui, était en partance pour Kindia m’a déplacé pour Coyah, afin de rejoindre leur véhicule là-bas. Sur le chemin du retour pour Conakry, juste au niveau du marché central de Coyah, deux jeunes m’ont signalé derrière un camion d’huile. Je leur ai demandé leur destination et le nombre de bidons, ils m’ont dit qu’ils veulent me déplacer pour transporter leurs bidons d’huile au KM 36 qui est dans le camion stationné en face de la pharmacie Soumbouyah. Je leur ai dit alors de payer 120 mille francs pour le transport. De discussion en discussion, on s’est entendu sur un montant de 70 000 GNF. Pendant qu’ils débarquaient les bidons d’huile dans le camion pour les mettre dans ma voiture, c’est en ce moment que la police a débarqué sur les lieux. Du coup, les deux jeunes ont pris la fuite et les policiers ont mis main sur moi aux environs de 6 heures. Le policier qui m’a arrêté, du nom de Rougeot peut témoigner. L’un des jeunes qui m’a déplacé voulait me poignarder avec une paire de ciseaux qu’il détenait ».

Plus loin, interrogé sur le burin de fer, retrouvé avec lui, Mamoudou Sidibé a expliqué : « le burin de fer que je détiens m’appartient, car, avant je creusais pour les femmes qui font du maraîchage à Tanènè. C’est dans ce travail que je suis en train d’acheter cette voiture Mazda Premacy. Mais, vu que j’ai le reliquat du prix de la voiture, c’est pourquoi j’ai acheté cet outil à Matoto pour aller travailler encore à Tanènè pour payer le reste de l’argent au propriétaire de la voiture. »

À propos des objets trouvés sur lui, il affirme: » on m’a retiré mon téléphone Android et un montant de 180.000 GNF. Ce matin, quand j’ai demandé au commissaire de me donner de l’argent pour manger et mon téléphone pour alerter mes parents, il m’a dit qu’ils n’ont pas vu le téléphone Android. »

Jean Foromo Koivogui, responsable de la police judiciaire au commissariat de police de Coyah, de son côté, dément les propos de Mamoudou Sidibé et donne sa version des faits,dans cette arrestation. « Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre aux environs de 5 heures 45 mn, un citoyen inconnu est venu nous informer qu’un camion rempli d’huile végétale est en train d’être dévalisé de son contenu en face de la pharmacie de Soumbouyah. Sur ce, les agents se sont rendus sur les lieux et à leur arrivée, deux assaillants avaient disparu et les agents ont mis main sur Sidibé qui était au volant de la Mazda Premacy avec l’immatriculation RC 2216 AZ . Dans la voiture se trouvait déjà 46 bidons d’huile végétale et qui sera conduit au commissariat. Arrivés au commissariat, nous avons vu les cadenas du camion qui sont cassés à l’aide du burin de fer dans la voiture.

En plus, lors du décompte, nous avons constaté que sur les 500 bidons qui se trouvaient dans le camion, il ne restait que 396 bidons plus les 46 qui étaient dans la voiture, ce qui fait un total de 442 bidons retrouvés et restitués au propriétaire sous l’instruction du procureur de la République près le tribunal de première instance de Coyah », a-t-il déclaré.

Interrogé sur cette affaire, le préfet de Coyah, Colonel Yaya Kalissa, a souligné: « J’invite la population de Coyah à plus de coopération pour traquer les malfrats dans la préfecture. »

Sur l’effectif des agents de sécurité dans sa juridiction, il a tenu à préciser: « je m’engage à accroître la capacité opérationnelle des agents de la sécurité, car la refondation de l’État commence par la sécurisation des citoyens et leurs biens.

C’est notre mission première. Quand on est arrivé au pouvoir, on a fait des réunions afin de prendre les dispositions pour la sécurisation de cette ville cosmopolite. Les forces de sécurité qui sont là sont aux aguets. J’ai donné des instructions à l’ensemble des forces de défense et de sécurité de détruire tous les nids de bandits à Coyah. Je demande aux citoyens de Coyah d’être très vigilants et de coopérer avec les services de sécurité. Nous avons le commissariat central, la CMIS, la gendarmerie départementale et autres…, mais avec la densité de la population, l’effectif est devenu insuffisant, le problème de mobilité des agents, on n’en a pas, tout est caduc. Nous allons nous battre dans ce sens pour leur équipement. »

À rappeler que sur la carte crise de la voiture Mazda Premacy, c’est le nom de Mamoudou Sidibé qui s’y trouve. Et la police est sur les pas des deux jeunes qui sont en fuite.

Kalidou Diallo