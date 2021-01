Coyah : une famille attaquée par des hommes armés, le père grièvement blessé

Les attaques à main armée et à l’arme blanche continuent de faire des victimes au sein des citoyens de la préfecture de Coyah. L’attaque contre Alsény Camara et sa famille par des hommes armés en est un exemple à Batouyah, un des 19 quartiers de la commune urbaine de Coyah.

Cette attaque contre la famille Camara est survenue dans la nuit du jeudi, 21 au vendredi, 22 janvier 2021, dans les bandes de 2 heures 06 minutes où cette famille a reçue la visite nocturne de 7 hommes armés avec 4 fusils et des coupes-coupes. Dans cette attaque, le père de la famille, Alsény Camara a reçu deux coups de manchette au niveau du coup, un au niveau de la poitrine et à deux reprises sur sa tête et se trouve présentement à l’hôpital préfectoral de Coyah pour des soins intensifs.

Selon son entourage, sa santé commence à s’améliorer. Pour l’heure, les autorités préfectorales et communales ainsi que la gendarmerie départementale de Coyah sont à pied d’œuvre à la recherche des malfaiteurs.

Mamadou Kalidou, depuis Coyah