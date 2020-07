Coyah : une ONG locale assiste les personnes atteintes du diabète et de l’hypertension artérielle

Le nombre élevé de diabétiques ainsi que celui d’hypertendus artériels ne sont pas à négliger. C’est dans ce cadre que l’ONG, la jeune chambre internationale Conakry Universitaire Trésor a entamé trois journées de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge durant trois mois des personnes atteintes du diabète et d’hypertension artérielle. Les localités ciblées sont Kakoulimaya et Mangata de Wonkifong dans la préfecture de Coyah. Forte de son slogan ‘’Mon cœur, Mon trésor’’, cette structure est aux côtés des communautés depuis trois mois pour apporter son assistance aux personnes diabétiques et hypertendues.

Pour la circonstance, la représentante du président national de la JCI Guinée, Aïssatou Bah, députy nationale de cette organisation précise : « L’objectif premier de la jeune chambre internationale c’est de servir les communautés les plus démunies, car dans les villages c’est pas évident que l’Etat s’occupe de tous les malades. Nous avons initié ces projets depuis longtemps et ça fait trois ans que nous partons vers la haute et moyenne Guinée et cette année on est en basse Guinée où on se rapproche de plus en plus de Conakry, et c’est encore mieux.

Partout où il y a le besoin, la JCI vient dans ces endroits pour apporter son soutien. Après le dépistage, toutes les personnes positives seront prises en charge gratuitement pendant trois mois. »

Satisfait de cette initiative dans sa localité, le Président du district de Mangata, Issiaga Camara s’exprime : « Je suis très content du choix de mon district. Si tu vois des jeunes mobilisés pour la cause de ta localité, cela dépend de la personnalité du chef. Je suis très ému et satisfait de ce dépistage à l’endroit de mes habitants et j’espère que le suivi ne sera pas un problème. »

Il est à rappeler que cette ONG organisatrice de cette campagne, la jeune chambre internationale Conakry Universitaire Trésor est accompagnée dans cette activité par l’OLM locale la JCI Coyah Avenir, Ambassadeur de ladite activité.

Voilà en quoi, d’autres ONGs pourraient s’en inspirer pour apporter leurs assistances aux personnes démunies. Car servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble de la vie.

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah