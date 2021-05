Coyah : une pensée pieuse pour les victimes du 12 mai 2020 de Soumbouyah

12 Mai 2020-12 Mai 2021, cela fait un an jour pour jour que 7 jeunes innocents tombaient sous les balles des forces et de défense de sécurité incontrôlées. Un an jour pour jour, que la préfecture de Coyah subissait sa plus grande injustice, son plus grand drame, sa plus grande scène de crime, ayant pour seul tort d’avoir exigé la levée du barrage de Friguiady, dans la sous-préfecture de Maneah, instauré par l’Etat dans le cadre de la lutte contre le covid-19, Un barrage qui était devenu un calvaire pour les usagers de la route et habitants de cette ville. Après cet événement tragique de ce ‘’Mardi Noir’’, on se pose toujours la question à quant la justice ? Et à quand les parents de ces victimes verront les bourreaux de leurs enfants ?. Depuis cette tragédie, aucune information n’a filtrée sur quoi que soit et l’autorité reste toujours muette sur cette journée meurtrière et sans aucune réaction pour rétablir la vérité des faits.

Mamadou Kalidou Diallo