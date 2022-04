Coyah : vers la reprise des travaux de construction du stade préfectoral

En arrêt depuis plusieurs mois, les travaux de construction du stade préfectoral de Coyah vont bientôt reprendre. Une mission de la SONAPI à Coyah en a fait l’annonce, le jeudi 14 avril 2022.

Conduite par le Directeur préfectoral de la jeunesse, Ousmane KEITA, la mission a visité le site avant de s’entretenir avec les autorités préfectorales de Coyah.

Au sortir des échanges, l’architecte Mamady Djaka Fadiga, chef de division, Études et programmation à la SONAPI a indiqué que les échanges portaient sur comment trouver un terrain d’entente avec l’ingénieur dans le but de la reprise des travaux, à savoir l’aménagement de l’air de jeu, le nivellement et le remblayage de la pelouse, la peinture de la clôture, la construction des terrains de volley-ball et de Basket-ball, l’installation et l’adduction d’eau pour les toilettes, l’alimentation du stade en électricité.

Sur ce, il à tenu à préciser : « Nous vous rassurons que les travaux vont reprendre dans un bref délai. Nous demandons à la jeunesse de Coyah qui a beaucoup patienté, de porter confiance à la SONAPI qui va œuvrer le plus vite que possible pour finir ces travaux et mettre les infrastructures du stade à la disposition de la jeunesse de Coyah, comme nous l’avons fait à Telimélé et à Forécariah. Nous savons qu’il y a eu trop de manquements, non seulement entre la SONAPI et l’entrepreneur et en même temps, il y a eu aussi le gèle de nos comptes qui a crée le maximum de tous ses retards. Ça fait déjà 7 mois que les travailleurs de la SONAPI ne sont pas en possession de leurs salaires. Donc, une fois que les choses seront débloquées, les travaux du stade seront rapidement terminés », a expliqué le chef de mission.

À noter que les travaux de construction du stade de Coyah ont démarré depuis Mai 2020.

Kalidou Diallo