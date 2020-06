CPI : Alpha Condé engage deux avocats français

Visiblement, le président guinéen prend très au sérieux le signalement du FNDC devant la Cour pénale internationale (CPI). Selon Jeune Afrique, les avocats français Jean-Paul Benoît et Jean-Pierre Mignard, qui représentent l’État ivoirien depuis 2011, vont également défendre les intérêts de l’État guinéen.

Le journal panafricain informe que “la priorité de Jean-Paul Benoît et de Jean-Pierre Mignard (du cabinet Lysias Partners) est de surveiller l’éventuelle ouverture d’une procédure devant la Cour pénale internationale (CPI)”.

À la fin d’avril, poursuit JA, leurs confrères William Bourdon et Vincent Brengarth avaient saisi le bureau de la procureure Fatou Bensouda au nom du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) afin qu’il enquête sur les violences qui avaient émaillé le référendum constitutionnel du 22 mars Le gouvernement et l’opposition s’incriminent mutuellement et sont en désaccord sur le bilan de ces événements.

Plus loin, Jeune Afrique précise que « les deux avocats français suivent déjà les procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé devant la CPI pour le compte de l’État ivoirien. Ami de longue date du président Alassane Ouattara, dont il est par ailleurs l’avocat personnel, Jean-Paul Benoît connaît également Alpha Condé depuis longtemps. Les deux hommes avaient été présentés l’un à l’autre par un ami commun dans les années 1980 alors que le président guinéen vivait en exil à Paris ».

Mediaguinee (avec Jeune Afrique)