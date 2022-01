CPP : Dr Koureissy Condé désigné médiateur inter-partis

Les partis politiques guinéens répartis en différents blocs ont désigné Dr Sékou Koureissy Condé comme médiateur inter- Partis.

Depuis le début de la Transition et l’attribution des 15 places aux partis politiques dans le Conseil national de la transition (CNT) une véritable course avait opposé les principales formations politiques. Chaque parti voulant se représenter au sein de l’organe législatif de la Transition.

Finalement, grâce à une première médiation engagée par Dr Ousmane Doré a permis de déposer une liste des partis politiques pour le CNT. Appel a été fait à Docteur Sékou Koureissy Condé de ramner au sein du Collectif des grandes coalitions qui étaient jusque-là absentes comme le RPG et alliés et la CORED.

Ces nombreuses coalitions formant le CPP n’ont pas pu se mettre d’accord sur un même porte-parole.

Après 2 semaines de tractations, quelques partis membres du CPP original se sont démarqués pour former une nouvelle équipe autour de Monsieur Sidya Touré. Ce qui donne une configuration de 3 grandes coalitions y compris le RPG.

Seul point commun à ces divergences, c’est la désignation et l’acceptation de la médiation de Docteur Sekou Koureissy Condé comme médiateur inter-Partis.

