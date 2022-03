CRAS- Éditorial Politique Dimanche: Fuite d’audio-Alpha Condé parle!

L’ancien Président ajoute la confusion au désordre et à la pagaille. L’authentification de la voix du patron du RPG-ARC-EN-CIEL sur l’audio circulant sur la toile, ne laisse l’ombre d’aucun doute pour tous ceux qui estiment que le conseil exécutif provisoire est un faux truc, inventé de toute pièce. Un gros montage qui provoque encore beaucoup de pagailles et de désordre au sein de l’appareil du parti. Malick Sankhon a dénoncé la mascarade.

Des poids lourds à l’instar de Damaro, Diané, Kalil Kaba, Zakaria Koulibali refusent d’adhérer au truc.

Alpha Condé à défaut de trancher clairement en faveur de Kassory Fofana alimente davantage la confusion. En effet, dans un audio où, on entend clairement l’ex Président guinéen s’exprimer, il parle de gestion collégiale du RPG-ARC-EN-CIEL et non d’une désignation d’une femme ou d’un homme même de manière provisoire ou temporaire pour diriger le parti. C’est une manière de dire clairement aux uns et aux autres que lui Alpha Condé veut demeurer encore aux commandes du navire jaune. En recommandant la gestion collégiale et en citant entre autres nommément Kassory Fofana, Amadou Damaro Camara, Ibrahima Kalil Kaba, Makanera, Bantama Sow, l’ancien locataire du palais Sekhoutoureyaha n’affiche aucune préférence que celle liée à sa seule prééminence, du moins pour le moment, excluant par cette stratégie le choix d’un héritier politique.

A propos, faut-il parler du souci du PRAC de préserver l’unité au sein du parti, d’éviter de fâcher ou de créer des clans? Est-ce qu’une manoeuvre machiavélique qui permet aux uns de surveiller les autres permettant au fondateur du RPG de se maintenir, le temps de reconquérir le pouvoir ? Rien n’est moins sûr!

Toutefois, il sera difficile de taire les polémiques qui agitent le parti où beaucoup se voient un destin politique.

A rappeler que dans une entreprise politique l’idée de la gestion collégiale renvoie à l’embarras de choix, à l’absence d’un responsable tout désigné, d’un chef attitré, une démarche qui rappelle et atteste la rumeur de l’existence de deux documents l’un choisissant Amadou Damaro Camara comme président du conseil exécutif provisoire, le second nommant Kassory Fofana.

A Conakry et dans l’arrière-pays, la rumeur au RPG-ARC-EN-CIEL a longtemps parlé de l’existence d’un audio du PRAC autour du conseil exécutif provisoire. Ceci dit, si on devait s’en tenir à cet audio, la confusion est encore tenace autour du leadership que certains veulent conférer à Kassory Fofana; Alpha Condé ayant opté, à contrario, pour la gouvernance collégiale de son parti.

De ce qui précède et à ce stade, personne ne peut deviner avec exactitude les intentions réelles de l’ex Président guinéen pour son parti et son avenir politique, d’autant plus qu’il croit encore en ses chances de revenir aux affaires et déclare sans ambages, sur fond d’espoir avoir neutralisé l’UFR, les cadres ou lieutenants de Sidya Touré étant avec lui. Il espère déstabiliser Cellou Dalein Diallo avec l’appui de certains proches qui travaillaient avec lui avant les évènements du 05 septembre 2021, considérant qu’au RPG-ARC-EN-CIEL, concernant la Haute-Guinée notamment à Mandiana il comptera sur Toumani Sangaré, l’ancien Directeur général des douanes pour contrer Diakaria Coulibaly; ignorant par ailleurs et totalement l’adversité féroce qui émiettera l’électorat de la savane comme en 2010 à travers des candidats comme Lansana Kouyaté qui n’a pas encore effectué le déplacement car, reclus à Conakry, parlant avec un air narquois de Dr Ousmane Kaba qui n’a pas pu rentrer à Siguiri, oubliant d’évoquer Siaka Barry qui fait pourtant une belle percée dans l’ancien pré-carré de l’ex dirigeant guinéen.

S’agissant du CNRD, le PRAC affirme que « ça va faire très mal » car, il n’y a pas d’argent dans le pays et que les prix vont continuer à monter en flêche.

Quel est le sens de ce message? Que faut-il en tirer?

De ce point de vue, pourrait-on considérer l’audio du PRAC comme le plan politique et stratégique de reconquête du pouvoir?

Quant aux partis politiques alliés, il n’a placé aucun mot. Pourquoi? Oubli, dédain ou mépris?

Quoi qu’il en soit, l’audio d’Alpha Condé qui a fuité dans la presse et les réseaux sociaux causera, à coups sûrs des préjudices considérables à son parti, provoquera de la méfiance dans les autres partis politiques et servira d’alerte au CNRD.

Le Cercle de Réflexion et d’Actions Stratégiques (CRAS)