Création d’institution financière postale : la Poste Guinéenne et le Cabinet ADP Consulting signent un contrat de partenariat

La Guinée aura bientôt son institution financière postale, au service de la population. Dans la soirée de ce vendredi, 10 juin 2022, la direction générale de la Poste Guinéenne et le Cabinet Africa Développement Partener (prestataire technique en charge de la mise en œuvre des activités devant aboutir à la mise place de cette institution financière postale guinéenne) ont procédé à la signature de leur contrat de partenariat.

C’était dans les locaux de la Poste Guinéenne sis au quartier Almamya, dans la commune de Kaloum en présence de plusieurs invités et de nombreux employés de la direction générale de la Poste Guinéenne.

Dans son intervention de circonstance, le patron de la Poste Guinéenne n’a pas manqué de mots pour décrire le processus qui a abouti à ladite signature, avant de mentionner : « La mission de l’institution financière, qui sera mise en place à partir de la signature de ce contrat de partenariat technique de consultance, sera d’offrir des services et des produits financiers de proximité adaptés à la majorité des catégories socioprofessionnelles de l’écosystème économique de base de la Guinée profonde. Ainsi, avec la mise en place de la présente institution de microfinance, la Poste Guinéenne avec l’appui des autorités de l’Etat, compte promouvoir une inclusion financière et sociale en République de Guinée à travers une popularisation et une démocratisation accrue des services financiers », dira Mohamed Sita Cissé.

Poursuivant, il a tenu à préciser que « cette institution de microfinance devra, en conséquence, évoluer en prenant en considération le respect de l’esprit et des règles de la finance sociale. Elle devra par ailleurs se positionner dans une perspective de pérennité en obéissant aux principes de soutenabilité opérationnelle et financière. L’institution financière postale, dont on lance le processus de création aujourd’hui aura, entre autres, trois (3) portées majeures à savoir : une portée sociale ; une portée économico financière ; et une portée », a-t-il mentionné, avant d’annoncer que la mise en place de cette institution financière s’inscrit en droite ligne des préoccupations du CNRD et de son président, Colonel Mamadi Doumbouya.

Selon le Directeur général du Cabinet ADP Consulting, Tidiane Djandjan Barry, cette signature, c’est d’abord, la volonté de la Poste Guinéenne de mettre en place un outil financier au service de la population de la Guinée et de moderniser ses services à l’image des postes de plusieurs autres nations, donc en plus des services traditionnels postaux de participer à l’inclusion financière nationale.

« Ce service est fondamental pour ne pas dire indispensable. Parce que la Guinée est caractérisée actuellement par un désert bancaire. Très peu de guinéens ont un compte d’épargne, et très peu ont accès au crédit alors que le pays recèle d’immenses potentialités de production. Le contrat prévoit un (1) an parce qu’il y a d’énormes activités à faire. Il faut mettre en place tous les outils de gestion à l’image des outils modernes dans le monde entier, c’est-à-dire les normes et les procédures en la matière qui vont se ressortir par des manuels de procédure. Et puis, suivre toute la procédure légale en la matière, en respectant la règlementation bancaire guinéenne. Parce que c’est la Banque Centrale de la République de Guinée qui régule toutes les activités financières en Guinée. Donc en respectant toute la règlementation, mais aussi en y intégrant les normes internationales en matière de finance inclusive et de proximité… »

Youssouf Keita