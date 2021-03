Création d’une plateforme des leaders religieux pour l’abandon des MGF et la promotion de SSR, à Yomou

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’intervention des leaders religieux pour la promotion d’abandon des MGF, le Secrétariat Général des Affaires Religieuses en collaboration avec Health Focus Guinée ont tenu une rencontre le samedi, 13 mars dernier, dans la préfecture de Yomou.

L’objectif est de mettre en place une plateforme des leaders religieux pour la promotion d’abandon des MGF et la promotion de SSR. Autrefois considéré comme un sujet tabou, le débat sur la santé sexuelle et reproductive prend de plus en plus de l’ampleur dans nos sociétés. En Guinée le département des Affaires Religieux est le 3eme après celui de la Santé et des Actions Sociales à s’engager dans la lutte de l’abandon des MGF.

Selon Elhadj Aboubacar Sidiki Nabé, Directeur adjoint du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD), chef de mission et représentant du inistre Secrétaire Général des Affaires Religieuses Elhadj Aly Jamal BANGOURA, la stratégie d’intervention des leaders Religieux constitue aujourd’hui une référence pour toutes les activités en matière de promotion d’Abandon des violences basées sur le genre et les pratiques traditionnelles néfastes. C’est pourquoi la plateforme.qui sera en place devra faire à face toutes les formes de violences basées sur le genre et en veillant au respect des mesures barrières contre le Covid-19 et Ebola.

Malgré les efforts de nos autorités pour éradiquer ce fléau, la Guinée figure selon les spécialistes, parmi les pays où le taux de mortalité infantile est plus élevé au monde à cause des MGF. Pour Madame BAH Hadja Mariam Représentante du Directeur Pays de Health Focus à la cérémonie, les religieux constituent un maillon incontournable dans cette lutte parce qu’ils sont écoutés et respectés par la population.

Lors de cette rencontre qui a duré plusieurs heures, il a été mis en place un bureau de 11 membres dont la principale mission devra servir de levier pour freiner l’élan des MGF dans nos communautés à travers des activités de restitution et de sensibilisation sur les épidémies Ebola, Covid-19 et le viol des enfants.

Maciré