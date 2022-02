Cri du cœur de Bouba des Espoirs de Coronthie: « colonel Doumbouya, fougou fougou est le fruit de plusieurs années de labeur »

Créé depuis 2009 par le groupe les Espoirs de Coronthie, l’espace culturel FOUGOU FOUGOU Faga faga, situé sur la corniche non loin du palais du peuple sera déguerpi demain samedi 12 février, par l’équipe du Ministère de l’habitat dans le cadre de la récupération des domaines de l’État. C’est une information confirmée à Mediaguinee, ce vendredi 11 février, par le leader vocal dudit groupe, Bouba Menguè Camara.



Très touché par cette décision des autorités, lesquelles ont déjà procédé à la fermeture des lieux, Bouba Menguè, chanteur-leader des Espoirs de Coronthie, lancé un cri du cœur à l’endroit du président de la transition colonel Mamadi Doumbouya, rappelant que cet espace qui est l’un des plus convoités de la capitale par les artistes et mélomanes est le fruit de plusieurs années de labeur du groupe traditionnel Les Espoirs de Coronthie.



« Nous avons créé Fougou fougou en 2009. Cet espace culturel est le fruit de plusieurs années de labeur. Tout ce que nous avons eu dans nos tournées c’est dans fougou fougou nous avons investi. Il y a une semaine, nous avons reçu une convocation à laquelle nous avons répondu pour nous parler de cette affaire de deguerpissement. Donc, nous sommes allés voir le ministre de la culture (Bill de Sam), pour l’informer de la situation. Le ministre nous a dit de rester tranquille. Et, on est restés derrière ça. Donc, il y a tout juste quatre jours quand un commissaire de la police est venu nous informer de quitter les lieux avant samedi. Parcequ’ils vont déguerpir les lieux le samedi. Nos effets sont là bas, on ne va pas les sortir. Parce qu’on n’a pas un endroit où les amener. S’ils veulent ils n’ont qu’à les jeter. Nous savons que c’est pour l’État. Mais, ce n’est pas de cette manière qu’ils doivent procéder. Nous avons eu légalement cet endroit. On payait régulièrement nos taxes. Donc, la dernière décision revient au colonel Doumbouya parce que c’est lui qui gère le pays aujourd’hui. Mais qu’il sache que la vie c’est un temps. Et qu’il sache aussi que fermer FOUGOU FOUGOU c’est fermer toute la vie de la culture guinéenne. Fougou fougou est un endroit pour la jeunesse guinéenne surtout celle de Kaloum ».

Elisa Camara

