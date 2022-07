CRIEF: 5 ans de prison avec sursis requis contre l’ex-DG de la CNPSAE, Dr Fodé CISSÉ

Les débats ont été clos, ce mercredi 20 juillet, dans l’affaire de tentative de détournement de deniers publics qui oppose le parquet spécial à l’ex directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale et des agents de l’Etat, (CNPSAE), Dr Fodé CISSÉ devant la chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières ( Crief). Avant que le juge ne renvoie l’affaire pour la mise en délibéré le 27 juillet prochain.

Devant cette juridiction, l’ex patron de la CNPSAE et son informaticien, Fodé Sirakahata Bangoura sont poursuivis pour tentative de détournement portant sur un montant de 1 milliard 277 millions 726 milles 940 francs guinéens. Un montant destiné à 1 178 pensionnés.

Une accusation que les prévenus ont rejetée tout au long des débats.

A l’audience du jour qui était axée sur les réquisitions et plaidoiries, le procureur spécial, Mamadi Lazare Bauret, a requis à la cour de retenir, l’ex directeur général de la CNPSAE dans les liens de la culpabilité dans le délit de tentative. Et, pour la répression, de le condamner à 5ans de prison avec sursis.

« Monsieur Fodé CISSÉ s’est rendu compte que le montant était destiné aux personnes décédées dont la plupart étaient des fictifs. Voilà pourquoi le fonds s’est retrouvé à N’zérékoré. Vous voyez monsieur le président, comment les gens deviennent riches en Guinée?. Au lieu de sanctionner l’acte, il s’est fait propriétaire de cet argent « , a dit le procureur lors de ses réquisitions.

Parlant du jeune informaticien, Fodé Sirakahata Bangoura poursuivi pour complicité, le parquet spécial a dit: » Monsieur Fodé Sirakahata Bangoura n’est pour rien. Nous requerons qu’il vous plaise de le renvoyer à des fins de poursuite pour délit non constitué ».

Pour la partie civile, représentée par l’Agent judiciaire de l’État, le délit est bien constitué à l’égard des deux(2) prévenus. C’est pourquoi dans ses plaidoiries, il a demandé à la cour de condamner Fodé CISSÉ et Fodé Sirakahata Bangoura au paiement de 1milliard de francs guinéens à titre de dommages et intérêts.

Des avis que la défense, à sa tête Me Kpana Emanuel Bamba, ne partage pas. Qui dans ses plaidoiries, a plutôt sollicité la relaxe pure et simple de leurs clients pour délit non constitué et a demandé à la cour de renvoyer le parquet spécial et la partie civile à mieux se pourvoir. Car, pour elle, il n’y a pas eu de détournement ni de tentative de détournement. Mais plutôt dira la défense, que l’argent a été transféré à Nzérékoré par leur client( Fodé CISSÉ) dans l’objectif de procéder aux vérifications. Insistant que l’argent a été délocalisé pour être mis sur le compte du Trésor public non pas sur le compte privé de l’un des prévenus.

Après avoir écouté les parties, le juge a renvoyé l’affaire pour la mise en délibéré le 27 juillet prochain.

Elisa Camara

+224654957322