CRIEF : à peine ouvert, le procès de Sakoba Keïta renvoyé à huitaine à la demande de la partie civile

Le procès ministère public et agent judiciaire de l’État contre le président de la fédération guinéenne de Basketball s’est ouvert ce mercredi 19 octobre, à la cour de répression économique et financières (Crief). Sakoba Keïta est poursuivi pour « détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, faux et usage de faux en écriture publique ».

A la barre, Sakoba Keïta, le président de la fédération guinéenne de Basketball a nié les faits qui lui sont reprochés.

Avant l’ouverture des débats, les avocats de la défense ont soulevé quelques exceptions. Selon eux, l’agent judiciaire de l’État n’a ni qualité, ni intérêt dans la procédure. Ils ont demandé à la CRIEF de se déclarer incompétente parce que selon eux, Sakoba Keïta n’est pas fonctionnaire de l’État.

Des exceptions balayées d’un revers de la main par les avocats de la partie civile qui soutiennent que la Crief est compétente de juger l’affaire. Ils soulignent que les compétences de la Crief s’étendent dans le secteur privé et de surcroît, le dossier parle de corruption et d’enrichissement illicite qui relèvent de la compétence de la Crief.

Le parquet de la Crief a de son côté demandé sous réserve à M. Alhassane Mabinty Camara de déclarer la Cour incompétente de juger l’affaire parceque le présumé détournement du montant de 352 160 000 Gnf reproché à Sakoba Keïta ne relève pas des compétences de la Crief.

Les avocats de la partie civile qui représentent l’agent judiciaire de l’État ont demandé au président de la Cour de renvoyer l’affaire afin de mieux s’imprégner du dossier et du montant pour lequel Sakoba Keïta est poursuivi.

Dans son délibéré, le président de la Cour, Alhassane Mabinty Camara a renvoyé le dossier au mercredi 26 octobre.

Sadjo Bah