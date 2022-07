CRIEF: accusé de détournement de fonds, Dr Fodé Cissé déclaré non coupable !!!

La chambre du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) a déclaré non coupable ce mercredi, 27 juillet, l’ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale et des agents de l’état, (CNPSAE), Dr Fodé Cissé poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics.

L’ex-patron de la CNPSAE et son informaticien, Fodé Sirakahata Bangoura étaient poursuivis devant cette juridiction pour des faits de tentative de détournement pourtant sur un montant de 1 milliard 277 millions 726 mille 940 francs guinéens. Un montant destiné à 1 178 pensionnés.

Lors du délibéré, le juge Alhassane Mabinty Camara a déclaré sur l’action publique Fodé Cissé non coupable du détournement ou de tentative de détournement de derniers publics. Et, il a aussi déclaré Fodé Sirakahata Bangoura non coupable de complicité de détournement. En conséquence, il a renvoyé Fodé Cissé et Fodé Sirakahata Bangoura des fins de la poursuite pour délit non constitué.

Sur l’action civile, il a déclaré recevable la constitution de partir civile (l’Etat guinéen) représentée par l’Agent judiciaire de l’État. Il a également ordonné le replacement au trésor de Conakry le montant incriminé 1 milliard 277 millions 726 milles 940 francs guinéens transféré par Dr Fodé Cissé à la caisse du prévoyance sociale de Nzerekore.

A rappeler que le parquet spécial avait requis 5 ans de prison avec sursis contre Fodé Cissé et la relaxe pure et simple contre son informaticien, Fodé Sirakahata Bangoura.

Elisa Camara

