CRIEF : Almamy Sékou Camara, un jeune magistrat en pleine ascension 

Pure produit de la formation guinéenne, Almamy Sékou Camara gravit les échelons au sein de la magistrature guinéenne. Membre de la chambre d’instruction de la naissante Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) depuis le 28 décembre dernier, son parcours laisse croire qu’il atteindra le sommet.

Qui a dit qu’il fallait plutôt faire du Droit privé pour devenir magistrat des juridictions de l’ordre judiciaire ? En tout cas, Almamy Sékou Camara est sorti de l’université avec un diplôme de Droit public. Ce qui ne l’a pas empêché de devenir un juge d’instruction respecté. Son secret : la soif de la maîtrise des dispositions interprétatives et directives qui règlent le statut des personnes et des biens, ainsi que des rapports entretenus par les personnes publiques et/ou privées. Cette même soif qui l’a conduit à la réalisation d’un stage pratique au Ministère des Affaires étrangères – soutenu par des travaux de recherches sur son mémoire de maîtrise en Droit public. Puis, un autre dans l’assurance, à Nsia-Guinée, en 2010. « Le droit se trouve dans les livres et dans la pratique », estime Almamy Sékou Camara, qui a aussi réalisé des stages de formation de pratique au tribunal de première instance de Kindia, ainsi qu’à la direction régionale des Impôts de la même ville.

A la suite d’un concours de recrutement à la magistrature, le natif de Dakar est parmi les auditeurs de Justice de la promotion 2012. Après trois ans de formation pratique, il intègre le métier et débute comme juge d’instruction au tribunal de première instance Coyah. Il y reste jusqu’en 2018. Cette année, il est muté dans la région de Kankan où il devient juge d’instruction de la Justice de paix de Mandiana. En 2019, il regagne Conakry où il a fait études et stages à Nsia et au ministère de tutelle (il a été fonctionnaire stagiaire du ministère de la Justice de 2011 à 2012). « De Mandiana je fus muté à Yomou avant de regagner Conakry en 2020 Mafanco avant de retourner encore à Yomou au mois de décembre de la même année puis nommé en décembre 2021. »

Cette fois-ci, il revient en tant que juge d’instruction au tribunal de première instance de Mafanco. Il est de nouveau muté à l’intérieur du pays en 2020, précisément à Yomou où il est juge d’instruction de la Justice de paix. Juge d’instruction expérimenté en dépit de son relatif jeune âge (38 ans), c’est à juste titre que cet amoureux du droit, indépendant, inamovible et discret, est nommé le 28 décembre 2021 parmi les membres de la CRIEF, la nouvelle juridiction en charge de la répression des crimes économiques en Guinée. 2012- 2013 première promotion du système rajeunir et féminisé l’administration sanctionné par des diplômes en administration générale et management de l’institut des sciences politiques de Bordeaux ; Formation de 2 ans au centre de formation judiciaire…

Kèlè