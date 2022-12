CRIEF : bienvenue chez le « calife » Aly Touré !

Lors de la dernière conférence de presse du Parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), Aly Touré a clamé haut et fort que les audiences qui se tiennent les lundis et mercredis à ladite Cour sont publiques et accessibles à la presse.

Sur le terrain, la réalité est toute autre. La salle d’audience de la CRIEF est souvent difficile d’accès pour les reporters qui sont souvent bloqués par les gendarmes à l’entrée de la Cour.

Les faits. Ce mercredi 30 novembre, un des reporters de notre rédaction qui souhaitait couvrir une audience a été bloqué net par le gendarme positionné à l’entrée de la Cour abritant les locaux de la CRIEF.

Arrivé, notre reporter s’est présenté au gendarme et a décliné le motif de sa présence. Ce dernier répond en indiquant n’avoir reçu d’ordre relatif à l’accès des journalistes à la Cour.

Pour y accéder, l’agent souligne qu’il faut l’autorisation d’un procureur que le reporter devait appeler au téléphone.

Surpris par le refus du gendarme qui n’exécute que l’ordre reçu, notre reporter a tenté sans succès de joindre le procureur spécial de la CRIEF. Comme chez le Calife…

Mediaguinee