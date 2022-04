CRIEF : colonel Doumbouya met « en garde les magistrats contre toute violation du serment, toute tentative de corruption et tout déni de justice » (conseil des ministres)

La Session Ordinaire du Conseil des Ministres sโ€™est tenue ce ๐ฃ๐ž๐ฎ๐๐ข ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐š๐ฏ๐ซ๐ข๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ ๐๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐‡ ร ๐Ÿ๐Ÿ๐‡, sous la haute autoritรฉ de ๐ฌ๐จ๐ง ๐„๐ฑ๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐Œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ž ๐๐ซรฉ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ ๐‚๐๐‘๐ƒ, ๐๐ซรฉ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„t๐š๐ญ, ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ซรช๐ฆ๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐€๐ซ๐ฆรฉ๐ž๐ฌ, ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ž๐ฅ ๐Œ๐š๐ฆ๐š๐๐ข ๐ƒ๐Ž๐”๐Œ๐๐Ž๐”๐˜๐€.

Les points suivants รฉtaient inscrits ร lโ€™ordre du jour :

๐ˆ. ๐Œ๐„๐’๐’๐€๐†๐„ ๐ƒ๐„ ๐’๐Ž๐ ๐„๐—๐‚๐„๐‹๐‹๐„๐๐‚๐„ ๐Œ๐Ž๐๐’๐ˆ๐„๐”๐‘ ๐‹๐„ ๐๐‘๐„ฬ๐’๐ˆ๐ƒ๐„๐๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐“๐‘๐€๐๐’๐ˆ๐“๐ˆ๐Ž๐.

๐‹๐ž ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„ฬ๐ญ๐š๐ญ sโ€™est interrogรฉ sur comment le gouvernement peut rapidement produire des rรฉsultats en รฉtant administrativement lent ?

๐€ ๐œ๐ž๐ญ ๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ญ, ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง a invitรฉ le Gouvernement ร mener des rรฉflexions rapides pour adapter les anciennes procรฉdures administratives en place et explorer les options de procรฉdures dรฉrogatoires ou simplifiรฉes, le cas รฉchรฉant introduire des propositions de rรฉformes lรฉgislatives.

๐‹๐ž ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ญ๐š๐ญ a rappelรฉ que les ministres doivent prendre la responsabilitรฉ entiรจre de la gestion administrative et financiรจre de leurs ministรจres en tenant compte du fait quโ€™ils sont administrativement et pรฉnalement responsables de la bonne ou la mauvaise gestion de leurs dรฉpartements.

๐Œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ž ๐๐ซรฉ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง a ensuite mis lโ€™accent sur trois points essentiels :

1๏ธโƒฃPremiรจrement : la rencontre avec le secteur minier et la pose de la premiรจre pierre de lโ€™รฉchangeur de Bambรฉto

Sur sa rencontre avec les reprรฉsentants des compagnies miniรจres, ๐ฅ๐ž ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ญ๐š๐ญ a insistรฉ sur le fait quโ€™il tient au suivi et ร lโ€™exรฉcution des dรฉcisions quโ€™il a prises lors de cette rencontre.

Concernant la pose de la premiรจre pierre de lโ€™รฉchangeur de Bambรฉto, ๐ฅ๐ž ๐๐ซรฉ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ a enjoint au gouvernement de veiller au respect strict de toutes les exigences prescrites dans le cahier de charges.

2๏ธโƒฃ Le deuxiรจme point du Chef de lโ€™ร‰tat รฉtait relatif aux Magistrats et principalement ร la Cour de Rรฉpression des Infractions ร‰conomiques et financiรจres (CRIEF).

๐‹๐ž ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„t๐š๐ญ a fรฉlicitรฉ les Magistrats, principalement ceux de la CRIEF, pour leur travail dans la sรฉrรฉnitรฉ et en toute indรฉpendance.

๐‹๐ž ๐๐ซรฉ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ a par ailleurs invitรฉ les Magistrats ร continuer ร faire preuve de professionnalisme et de respect de leur serment afin de nโ€™รชtre soumis quโ€™ร la seule obรฉissance de la loi.

๐‹๐ž ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ญ๐š๐ญ en tant que Premier Magistrat, a mis en garde les Magistrats contre toute violation du serment, toute tentative de corruption et tout dรฉni de justice. Il leur a demandรฉ de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur.

3๏ธโƒฃ Le troisiรจme point du message du Prรฉsident concernait le secteur de lโ€™รฉducation

๐‹๐ž ๐๐ซรฉ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ a rappelรฉ aux trois Ministres en charge de lโ€™รฉducation nationale, la nรฉcessitรฉ dโ€™accรฉlรฉrer les rรฉformes du systรจme รฉducatif de maniรจre fondamentale afin dโ€™en assurer son amรฉlioration. Il a donc invitรฉ ces Ministres ร travailler en synergie pour mettre en ล“uvre une nouvelle vision pragmatique. Pour ce faire, ๐ฅ๐ž ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ญ๐š๐ญ a insistรฉ sur lโ€™excellence en matiรจre de formation en tenant compte de son adรฉquation avec le marchรฉ du travail.

Pour ๐ฅ๐ž ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ญ๐š๐ญ, cette nouvelle vision du systรจme รฉducatif doit รชtre partagรฉe ร lโ€™ensemble du Gouvernement en conseil interministรฉriel le plus rapidement possible.

Enfin, ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ž๐ฅ ๐Œ๐š๐ฆ๐š๐๐ข ๐ƒ๐จ๐ฎ๐ฆ๐›๐จ๐ฎ๐ฒ๐š a indiquรฉ sa ferme volontรฉ de voir la mise en ล“uvre dโ€™un programme dโ€™enseignement adaptรฉ et de qualitรฉ ร compter du primaire, du collรจge, du secondaire, du professionnel et de lโ€™universitรฉ.

๐ˆ๐ˆ. ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’.

๐‹๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž a abordรฉ lโ€™รฉvolution des travaux du Comitรฉ National des Assises. Il a demandรฉ au ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐€๐๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ ๐“๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ข๐ซ๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ƒ๐žฬ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง dโ€™informer le Conseil du niveau dโ€™avancement des travaux des Assises Nationales.

๐‹๐ž ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐€๐๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ ๐“๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ข๐ซ๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ƒ๐žฬ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง a rappelรฉ que ces concertations ont pour objectif principal de poursuivre le dialogue avec la sociรฉtรฉ guinรฉenne ร lโ€™intรฉrieur et ร lโ€™extรฉrieur du pays.

Il a fait un point sur les missions du Comitรฉ National des Assises qui se sont rendues dans les rรฉgions dรฉsignรฉes ร cet effet ainsi que sur celles qui sont dรฉployรฉes ร lโ€™intรฉrieur du pays. Le Ministre a informรฉ le Conseil du dรฉmarrage effectif des assises prรฉfectorales et communales dans les 33 prรฉfectures et les six (6) communes de la capitale. Les opรฉrations dโ€™รฉcoute de Conakry ont officiellement รฉtรฉ lancรฉes par le Premier Ministre au Gouvernorat de Conakry le lundi 11 avril dernier.

๐‹๐ž ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐€๐๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ ๐“๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ข๐ซ๐ž a ensuite soulignรฉ la mise en place dโ€™un Comitรฉ ad hoc chargรฉ de recueillir les tรฉmoignages des associations reprรฉsentatives des victimes de tous les rรฉgimes en Guinรฉe qui siรจge ร lโ€™hรดtel Palm Camayenne.

Certains dรฉpartements ministรฉriels sont impliquรฉs dans lโ€™organisation des Assises, notamment celui en charge de la Culture, du Sport ainsi que des services de la Gendarmerie et de la Police. Ces derniers seront mobilisรฉs afin dโ€™animer des panels sur les droits de lโ€™homme.

Il a รฉvoquรฉ รฉgalement la tenue des sessions spรฉcifiques des assises au sein des ministรจres en charge de la dรฉfense et de la Sรฉcuritรฉ.

๐‹๐ž ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐’๐žฬ๐œ๐ฎ๐ซ๐ข๐ญ๐žฬ sโ€™est fรฉlicitรฉ de lโ€™initiative dโ€™impliquer activement les forces de dรฉfense et de la Sรฉcuritรฉ dans le processus des Assises Nationales.

Au terme de la communication du Ministre de la Dรฉcentralisation, ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž a rappelรฉ lโ€™importance de ces Assises nationales et invitรฉ chaque membre du Conseil ร aider le CNA ร rรฉussir sa mission.

๐‹๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž a fait part de ses vives prรฉoccupations relatives au taux de dรฉcaissement des projets de dรฉveloppement financรฉs par les partenaires de la Guinรฉe. ๐‹๐ž ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ฎ ๐†๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ a encouragรฉ les membres du gouvernement ร y veiller particuliรจrement en crรฉant au sein de leurs dรฉpartements respectifs des cellules de suivi des projets et de gestion de contrats, lร oรน il nโ€™y en a pas.

๐‹๐ž ๐๐ซ๐ž๐ฆ๐ข๐ž๐ซ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž a attirรฉ lโ€™attention du Conseil sur la nรฉcessitรฉ et lโ€™urgence de mettre en place des conseils dโ€™administration des EPA dโ€™ici la fin du mois dโ€™avril.

Enfin, suite ร la demande du ๐๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง, le ๐‚๐ก๐ž๐Ÿ ๐๐ฎ ๐†๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ a informรฉ du dรฉmarrage des รฉvaluations des dรฉpartements ministรฉriels. Lโ€™รฉvaluation est faite sur la base des lettres de mission et de lโ€™exรฉcution des dรฉcisions du conseil de Ministres et des projets spรฉcifiques.

๐‹๐ž ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„ฬ๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ž, ๐๐ž๐ฌ ๐ ๐ข๐ง๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ ๐ž๐ญ ๐๐ฎ ๐๐ฅ๐š๐ง a fait trois communications relatives ร la gestion des valeurs inactives, la revue annuelle des Sociรฉtรฉs publiques et la situation de passation des marchรฉs publics.

๐‹๐š ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐๐ซ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ ๐žฬ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ง๐ž, ๐๐ž ๐ฅโ€™๐„๐ง๐Ÿ๐š๐ง๐œ๐ž ๐ž๐ญ ๐๐ž๐ฌ ๐๐ž๐ซ๐ฌ๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฌ ๐•๐ฎ๐ฅ๐ง๐žฬ๐ซ๐š๐›๐ฅ๐ž๐ฌ a fait une communication relative au Processus de ciblage du Programme Prรฉsidentiel des Prรชts non Remboursables ร 300 groupements fรฉminins en exรฉcution de la promesse faite aux femmes par le Chef de lโ€™Etat le 8 mars 2022.

๐‹๐ž ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐’๐š๐ง๐ญ๐žฬ ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐‡๐ฒ๐ ๐ข๐žฬ€๐ง๐ž Publique a fait une communication relative ร lโ€™ouverture de lโ€™Hรดpital National Donka notamment sur lโ€™รฉtat dโ€™avancement, les conditions prรฉalables et le chronogramme.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ. ๐ƒ๐„ฬ๐‚๐ˆ๐’๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐„๐“ ๐‘๐„๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐€๐๐ƒ๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

A lโ€™issue de ces communications et ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐šฬ€ ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ฌ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ข๐ญ๐ฎ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐จ๐ฉ๐žฬ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐๐ž ๐ฉ๐š๐ฌ๐ฌ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐ก๐žฬ๐ฌ ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ๐ฌ, ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ฅ ๐š ๐๐žฬ๐œ๐ข๐๐žฬ ๐๐ž :

โšซ Valider la rรฉduction du dรฉlai de traitement des dossiers en prรฉ-qualifiant les entreprises soumissionnaires

๐‚๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ง๐ญ ๐ฅ๐š ๐†๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž๐ฌ ๐•๐š๐ฅ๐ž๐ฎ๐ซ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐š๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ, ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ฅ ๐š ๐๐žฬ๐œ๐ข๐๐žฬ :

โšซ Dโ€™Autoriser le recensement exhaustif de toutes les valeurs inactives ;

โšซ Dโ€™Approuver la centralisation de la gestion de toutes les valeurs inactives au niveau des services habilitรฉs du Trรฉsor Public ;

โšซ Dโ€™Accepter le paiement รฉlectronique dans le cadre de la perception des recettes liรฉes aux valeurs inactives

โšซ De Systรฉmatiser le paiement รฉlectronique dans le cadre de la perception des recettes liรฉes aux valeurs inactives

๐๐ฎ๐š๐ง๐ญ ๐šฬ€ ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐ฏ๐ฎ๐ž ๐€๐ง๐ง๐ฎ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฌ ๐’๐จ๐œ๐ข๐žฬ๐ญ๐žฬ๐ฌ ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ, ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ฅ ๐š ๐๐žฬ๐œ๐ข๐๐žฬ :

โšซ Dโ€™Autoriser dโ€™une part, la mise en place des Conseils dโ€™administration au sein des sociรฉtรฉs publiques, ainsi que la tenue des assemblรฉes gรฉnรฉrales chaque annรฉe et dans les 6 premiรจres mois. Par ailleurs, le Conseil a recommandรฉ le recensement des CA.

โšซ Dโ€™Approuver la mise en place des outils dโ€™amรฉlioration de performance et de supervision de la gouvernance des organismes publics conformรฉment ร lโ€™esprit de la Loi 056 portant passation des marchรฉs publics

๐’๐ฎ๐ข๐ญ๐ž ๐šฬ€ ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐๐ซ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐žฬ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ง๐ž ๐ฌ๐ฎ๐ซ ๐ฅ๐ž ๐๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐ž ๐๐ซ๐žฬ๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ข๐ž๐ฅ ๐๐ž ๐‚๐ข๐›๐ฅ๐š๐ ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐Ž๐œ๐ญ๐ซ๐จ๐ข ๐๐ž๐ฌ ๐๐ซ๐žฬ‚๐ญ๐ฌ ๐ง๐จ๐ง ๐‘๐ž๐ฆ๐›๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ๐š๐›๐ฅ๐ž๐ฌ ๐šฬ€ ๐Ÿ‘๐ŸŽ๐ŸŽ ๐ ๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐Ÿ๐žฬ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ง๐ฌ, ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ฅ ๐š ๐๐žฬ๐œ๐ข๐๐žฬ ๐๐ž :

โšซ Valider sous rรฉserve dโ€™un suivi, la rรฉduction et la simplification du mode dโ€™allocation des subventions en sโ€™appuyant sur les services ร la base pour identifier les groupements de femmes dans chaque sous-prรฉfecture รฉligible ร la subvention

๐„๐ง๐Ÿ๐ข๐ง, ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ง๐ญ ๐ฅ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐’๐š๐ง๐ญ๐žฬ ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐šฬ€ ๐ฅโ€™๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐‡๐จฬ‚๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ ๐๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ƒ๐จ๐ง๐ค๐š, ๐ฅ๐ž ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ž๐ข๐ฅ ๐š ๐๐žฬ๐œ๐ข๐๐žฬ :

โšซ De Crรฉer par dรฉcret prรฉsidentiel portant statuts dโ€™exception, le nouveau Centre Hospitalier Universitaire de Donka (CHU Donka) qui prendra en charge toutes les activitรฉs sur le nouveau site de Donka, sous la responsabilitรฉ directe du concessionnaire de gestion. Ces statuts devront รชtre adaptรฉs aux conditions dโ€™un hรดpital universitaire moderne. Cette disposition doit dรฉfinir les rรดles et responsabilitรฉs complรฉmentaires du ministรจre de la santรฉ et de lโ€™hygiรจne publique et du ministรจre de lโ€™enseignement supรฉrieur, de la recherche scientifique et de lโ€™Innovation dans la structure de gouvernance du nouveau CHU.

โšซ Dโ€™Ouvrir une ligne budgรฉtaire spรฉciale qui alimentera un compte dรฉdiรฉ au nouveau CHU sous la responsabilitรฉ du concessionnaire;

โšซ De Maintenir sous la responsabilitรฉ de lโ€™actuelle Direction Gรฉnรฉrale, la gestion de lโ€™ancien hรดpital Donka sur le site du Camp Camayenne et ce jusquโ€™ร sa fermeture dรฉfinitive, lorsque lโ€™ensemble des services auront รฉtรฉ transfรฉrรฉs au nouveau CHU ;

โšซ De Crรฉer un nouveau centre hospitalier universitaire (CHU) sur le site rรฉnovรฉ de Donka, en conformitรฉ avec les normes internationales en la matiรจre, et procรฉder au recrutement tant au niveau national quโ€™international du personnel mรฉdical spรฉcialisรฉ devant y travailler ;

โšซ De Donner un nouveau nom au CHU pour marquer la rupture avec le passรฉ ;

โšซ Dโ€™Entreprendre une stratรฉgie de communication appropriรฉe pour informer les populations et les diffรฉrentes parties prenantes de la portรฉe de ces dรฉcisions.

๐ˆ๐•. ๐ƒ๐ˆ๐•๐„๐‘๐’.

โšซ La Ministre de lโ€™Enseignement Supรฉrieur, de la recherche scientifique et de lโ€™innovation a fait part de la mise en circulation lundi 11 avril de 11 bus dans le grand Conakry. Un systรจme de paiement รฉlectronique performant et innovant est appliquรฉ ร ces bus.

โšซ Le Ministre des Infrastructures et des Transports a remerciรฉ le Prรฉsident de la Transition dโ€™avoir bien voulu prรฉsider la pose de la premiรจre priรจre de lโ€™รฉchangeur de Bambรฉto.

โšซ Le Ministre de la Sรฉcuritรฉ et de la protection civile a informรฉ le Conseil de la reprise de la livraison des passeports aprรจs une interruption dโ€™une semaine. Un ultimatum a รฉtรฉ donnรฉ ร la sociรฉtรฉ IRIS qui a promis de changer ses รฉquipements actuels.

โšซ Le Ministre de lโ€™Administration du Territoire a annoncรฉ lโ€™organisation en cours dans notre pays de la deuxiรจme session sur la matรฉrialisation en Afrique de Lโ€™ouest.

โšซ Le Ministre de la Culture a remerciรฉ le Prรฉsident de la Transition du geste de gรฉnรฉrositรฉ ร lโ€™endroit de 400 artistes du pays au Palais Mohamed V en dรฉbut de semaine.

Enfin, au nom de la famille Sagno, la Ministre de lโ€™Environnement a adressรฉ un message de Remerciements au Prรฉsident de la Transition, au CNRD, et au Gouvernement pour la compassion et la solidaritรฉ ร lโ€™รฉgard de sa famille suite au dรฉcรจs de leur fils.

๐‚๐จ๐ง๐š๐ค๐ซ๐ฒ, ๐ฅ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐š๐ฏ๐ซ๐ข๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ

๐Ž๐ฎ๐ฌ๐ฆ๐š๐ง๐ž ๐†๐š๐จ๐ฎ๐š๐ฅ ๐ƒ๐ˆ๐€๐‹๐‹๐Ž, ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅโ€™๐”๐ซ๐›๐š๐ง๐ข๐ฌ๐ฆ๐ž, ๐๐ž ๐ฅโ€™๐‡๐š๐›๐ข๐ญ๐š๐ญ ๐ž๐ญ ๐๐ž ๐ฅโ€™๐€๐ฆรฉ๐ง๐š๐ ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ ๐“๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ข๐ซ๐ž, ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ž-๐๐š๐ซ๐จ๐ฅ๐ž ๐๐ฎ ๐†๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ.