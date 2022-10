CRIEF : l’ex-ministre Rémy Lamah attendu à la barre !

Le procès de l’ancien ministre de la santé, général Rémy Lamah s’ouvre ce lundi 10 octobre, à la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’ex ministre de la santé sous Alpha Condé est poursuivi pour corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et complicité. Des faits prévus et punis par les articles 19, 771, 776 du code pénal, et 52 de la loi 041/AN du 04/07/2017.

Non détenu, Rémy Lamah est déjà dans la salle d’audience de la CRIEF pour répondre aux accusations portées contre sa personne.

Sadjo Bah