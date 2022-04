CRIEF : Damantang Albert Camara, Ibrahima Kourouma et Mamadi Camara rentrent chez eux

Après avoir été entendus durant 7 heures en compagnie de leurs avocats par le juge d’instruction, les anciens ministres, Damantang Albert Camara, Ibrahima Kourouma et Mamadi Camara ont été autorisé à rentrer chez eux.

Selon nos informations, après avoir posé plusieurs questions aux concernés sur les questions de présumés détournement de deniers publics, le juge d’instruction de la CRIEF a signifié à Damantang, Ibrahima Kourouma et Mamadi Camara, respectivement anciens ministres de la sécurité et de la protection civile, de l’urbanisme et de l’habitat et de l’aménagement du territoire et de l’économie et des finances, de rentrer à la maison et qu’il les appellera en cas de besoin.

Elisa Camara